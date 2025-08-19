TripAdvisor elege Beto Carrero World como um dos top do planeta

O Beto Carrero World, em Penha (SC), conquistou o segundo lugar no ranking de 2025 do Traveller’s Choice, do TripAdvisor, entre os parques aquáticos e de diversão mais bem avaliados do mundo. O pódio ficou completo com o Ferrari World Yas Island, em Abu Dhabi, no topo da lista.



O prêmio do TripAdvisor é baseado nas opiniões e avaliações da comunidade de viajantes. Apenas 1% dos estabelecimentos analisados entre os 8 milhões de perfis cadastrados atingem o reconhecimento.



Localizado a cerca de 30 km de Balneário Camboriú, o Beto Carrero World ocupa mais de 14 milhões de metros quadrados divididos em 10 áreas temáticas, oferecendo atrações para todas as idades. Entre os destaques estão parcerias com a Dreamworks, com personagens de Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda e Trolls, e a Paramount, com Bob Esponja.



Quem busca aventura encontra na Fire Whip, primeira montanha-russa invertida do Brasil, emoção garantida, assim como na Big Tower, com queda livre a 120 km/h, e no Rebuliço, atração giratória com temática de cowboy. Para se refrescar, há opções aquáticas como o Madagascar Crazy River Adventure e o Super Soaker Splash.



As famílias podem aproveitar a área infantil Triplikland, com atrações como Acqua Boat, bate-bate, Baby Elefante, Roda Gigante e Xícaras Malucas, além do clássico carrossel. O parque também oferece shows e experiências temáticas, incluindo o Hot Wheels Epic Show, com manobras radicais, o espetáculo medieval Excalibur, o Show Acqua, com temática de naufrágio, e o musical Sonho do Cowboy, que conta a história do fundador do parque.



O reconhecimento no TripAdvisor reforça a reputação do parque junto aos visitantes, que destacam a variedade de atrações, a qualidade dos shows, a alimentação e a limpeza do espaço, totalizando mais de 22 mil avaliações de usuários na plataforma.