DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Turismo Titulo Ranking

TripAdvisor elege Beto Carrero World como um dos top do planeta

O pódio ficou completo com o Ferrari World Yas Island, em Abu Dhabi, no topo da lista

Natasha Werneck
19/08/2025 | 11:01
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Beto Carrero World, em Penha (SC), conquistou o segundo lugar no ranking de 2025 do Traveller’s Choice, do TripAdvisor, entre os parques aquáticos e de diversão mais bem avaliados do mundo. O pódio ficou completo com o Ferrari World Yas Island, em Abu Dhabi, no topo da lista.

O prêmio do TripAdvisor é baseado nas opiniões e avaliações da comunidade de viajantes. Apenas 1% dos estabelecimentos analisados entre os 8 milhões de perfis cadastrados atingem o reconhecimento.

Localizado a cerca de 30 km de Balneário Camboriú, o Beto Carrero World ocupa mais de 14 milhões de metros quadrados divididos em 10 áreas temáticas, oferecendo atrações para todas as idades. Entre os destaques estão parcerias com a Dreamworks, com personagens de Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda e Trolls, e a Paramount, com Bob Esponja.

Quem busca aventura encontra na Fire Whip, primeira montanha-russa invertida do Brasil, emoção garantida, assim como na Big Tower, com queda livre a 120 km/h, e no Rebuliço, atração giratória com temática de cowboy. Para se refrescar, há opções aquáticas como o Madagascar Crazy River Adventure e o Super Soaker Splash.

As famílias podem aproveitar a área infantil Triplikland, com atrações como Acqua Boat, bate-bate, Baby Elefante, Roda Gigante e Xícaras Malucas, além do clássico carrossel. O parque também oferece shows e experiências temáticas, incluindo o Hot Wheels Epic Show, com manobras radicais, o espetáculo medieval Excalibur, o Show Acqua, com temática de naufrágio, e o musical Sonho do Cowboy, que conta a história do fundador do parque.

O reconhecimento no TripAdvisor reforça a reputação do parque junto aos visitantes, que destacam a variedade de atrações, a qualidade dos shows, a alimentação e a limpeza do espaço, totalizando mais de 22 mil avaliações de usuários na plataforma.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.