DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo Declaração

Haverá alguma forma de segurança com a Ucrânia, mas não pode ser a Otan, afirma Trump

O presidente americano ainda ressaltou a possibilidade de seu homólogo russo, Vladimir Putin, não querer fazer um acordo para encerrar o conflito

19/08/2025 | 09:56
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a Ucrânia não será parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas que haverá alguma forma de segurança para o país. A declaração foi dada em entrevista para a Fox News nesta terça-feira, 19.

"Haverá alguma forma de segurança com a Ucrânia, mas não pode ser a Otan", disse. Ao ser questionado sobre possíveis garantias de segurança dos EUA, Trump disse que elas possivelmente serão por via aérea.

O presidente americano ainda ressaltou a possibilidade de seu homólogo russo, Vladimir Putin, não querer fazer um acordo para encerrar o conflito com a Ucrânia e mencionou que "parte do problema" é a falta de comunicação do Kremlin com a Europa.

"Não liguei para Putin na frente de líderes europeus ontem (segunda-feira, 18), ele atendeu o telefonema de maneira alegre. Ele também me disse que ficou sem comunicação com a Casa Branca por muito tempo", afirmou. "A Rússia é uma nação militar poderosa", acrescentou.

Segundo Trump, os líderes mundiais voltaram a respeitar os EUA.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.