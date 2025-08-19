DGABC
Economia Titulo Influência geopolítica

Dólar em alta devido a agenda fraca e queda nas commodities

Os ajustes são moderados diante do recuo da divisa americana frente a moedas principais e algumas emergentes no exterior, como peso chileno, rublo e rand sul africano

19/08/2025 | 09:37
FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil
FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil


O dólar opera em alta leve no mercado à vista em meio a quedas do petróleo e do minério de ferro na China (-0,64%). Os ajustes são moderados diante do recuo da divisa americana frente a moedas principais e algumas emergentes no exterior, como peso chileno, rublo e rand sul africano.

Com agenda esvaziada de dados nesta terça-feira (19), investidores aguardam os desdobramentos das reuniões de segunda-feira (18) em Washington sobre a guerra na Ucrânia, que podem eventualmente levar ao fim das sanções ao petróleo russo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou esperar que o presidente da Rússia seja bom, senão será difícil, e que a Ucrânia não será parte da Otan.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que a Índia lucra com o petróleo russo e destacou que as compras da China são "completamente diferentes", pois já representavam 30% antes da guerra na Ucrânia, enquanto as da Índia cresceram após o conflito.

No Brasil, a sonda ODN II (NS 42), arrendada pela Petrobras, chegou ao local do poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, para realizar a Avaliação Pré-Operacional (APO) no dia 24. Segundo a diretora Sylvia Anjos, a expectativa é obter a licença do Ibama após a simulação para iniciar a perfuração no bloco FZA-M-59.

A faixa 4 do Minha Casa Minha Vida (MCMV), voltada à população de classe média, foi lançada em maio, mas ainda não deslanchou, conforme números do setor obtidos pela Broadcast.

O Citi teve lucro líquido recorde de R$ 1,3 bilhão no Brasil no 1º semestre de 2025, alta de 45% em relação ao mesmo período de 2024. Segundo o presidente Marcelo Marangon, juros altos e incertezas causadas pelo tarifaço de Donald Trump reduziram a demanda e levaram o banco a adotar postura mais cautelosa.

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal desacelerou nas sete capitais pesquisadas. O ritmo de alta passou de 0,38% para 0,09%, da primeira para a segunda quadrissemana de agosto, segundo a FGV.

Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com cautela por Ucrânia e avanço de renováveis


