Veja a charge do 'Diário' para o dia 19 de agosto de 2025

Mototáxi

‘Mortes por motocicleta aumentam 66% em seis anos no Grande ABC’ (Setecidades, dia 13). O dito popular afirma que contra números não há argumentos e que são como faróis: iluminam decisões que poderiam ser nebulosas se baseadas apenas em opinião ou achismo. O serviço de mototáxi tem se tornado letal para muita gente. Somente para ficarmos na região do Grande ABC, em 2025 foram 63 acidentes fatais envolvendo motociclistas; em 2024, 50; em 2023, 51 e, em 2022, 48, sem contar os sequelados. Nos primeiros meses de 2025, tivemos um aumento de 26% nas letalidades em relação a 2024, como mostrado acima. Segundo o InfoSiga. plataforma de estatística do Detran, nos últimos seis anos tivemos um aumento de 66% de acidentes fatais. O usuário de motocicleta é atualmente a maior vítima de acidente de trânsito no Brasil e cabe às autoridades constituídas zelar pela segurança das pessoas. Concordo com os prefeitos cujas cidades não permitem os serviços de mototáxis. A regulamentação do serviço poderá dar sensação de maior segurança e levar a um maior número de usuários, sendo assim, uma tragédia anunciada, aumentando ainda mais esta estatística tenebrosa. Lembrando que, mesmo não sendo culpado pelo acidente, quem sempre terá as piores consequên-cias serão os pedestres, ciclistas e motociclistas.

Mauri Fontes - Santo André





Tarifaço – 1

Os cães ladram e a caravana passa é um provérbio árabe. Assim, os exportadores brasileiros, em sincronismo com o governo, vêm buscando novos parceiros comerciais com foco no multilateralismo mundial e no mercado do consumo doméstico. Os desafios são enormes. O momento é de superação para aqueles que torcem contra. Basta um olhar nos excelentes indicadores econômicos atuais. Quando um não quer, dois não brigam. Meias-palavras bastam. Xô, bolsonaristas aloprados. O Lula não morreu politicamente – frase de um parlamentar do centrão. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem uma atuação estratégica neste governo, muito diferente do mandato anterior, de desgoverno.

Ronaldo Duran - Santo André





Tarifaço – 2

Entendemos que as guerras, por interesses territoriais ou outras motivações, são as maiores violações dos direitos humanos do planeta. Entretanto, líderes das nações em disputa não encontram soluções para acordo. Os esforços norte-americanos, como mediadores, saem derrotados ou desacreditados, ou seja, sem êxito de paz. No meu entender, esta crise é absurda e pode gerar mais conflitos, como, por exemplo, a batalha tarifária que atinge a todos, mas que pode ser negociada, sem destruição e mortes, com sabedoria, revisão de novas metas produtivas, com novas parcerias e estoques reguladores adequados para atendimento interno das famílias brasileiras.

Euclides Marchi - Santo André





Leitores

Referente à defesa da soberania do Brasil, dizer que o Lula escolheu o caminho da covardia é tão absurdo quanto afirmar que ele se escondeu do Trump para não negociar o tarifaço imposto a nós. E não é que a Izabel Avallone, assídua colaboradora desta coluna, fez essas afirmações? (Soberania, ontem). São pensamentos assim que fazem do Brasil eterno quintal dos Estados Unidos.





Alencar Marcon - Santo André





Rivalidade

E o torcedor do timeco que comemorou a vitória contra o Palmeiras pela Copa do Brasil – acidente de percurso do maior de todos – como se fosse título? Bem, dada a minúscula estatura que têm, é totalmente explicável. Os últimos resultados, porém, mostram que as coisas já voltaram ao normal.

Soraia C. Pêra - São Bernardo