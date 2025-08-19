Promotores noruegueses anunciaram nesta segunda-feira, 18, que Marius Borg Hoiby, de 28 anos, filho mais velho da princesa herdeira da Noruega, foi acusado de 32 crimes, incluindo quatro estupros, após uma longa investigação.

O procurador Sturla Henriksbo disse à emissora NRK que Hoiby pode pegar até dez anos de prisão se for condenado. Além de estupro, as acusações incluem ameaças de morte, infrações de trânsito, abuso em relacionamentos íntimos e violência contra ex-parceiras.

Hoiby é enteado do herdeiro do trono norueguês, o príncipe herdeiro Haakon, e filho da princesa herdeira Mette-Marit, fruto de um relacionamento anterior dela. Ele não tem título real nem funções oficiais.

A investigação começou no ano passado, depois que ele foi preso mais de uma vez por má conduta. Atualmente, Hoiby aguarda o julgamento em liberdade. Henriksbo afirmou que não há motivo para mantê-lo preso no momento.

Segundo a NRK, os promotores esperam que o julgamento comece em meados de janeiro do próximo ano e dure até seis semanas.

A defesa de Hoiby afirmou que ele leva as acusações a sério, mas nega ter cometido crimes na maioria dos casos, principalmente os relacionados a abuso sexual e violência.

O Palácio Real declarou que cabe aos tribunais lidar com o caso e chegar a uma decisão, e que não tinha nada a acrescentar além disso. (Com informações da Associated Press)