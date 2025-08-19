The Town: Jessie J confirma show após luta contra câncer e internação

A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, confirmou nesta terça-feira (19), por meio de uma publicação nas redes sociais, que vai se apresentar no festival The Town, em São Paulo, no dia 13 de setembro. O show, segundo ela, será em formato acústico e terá cerca de 60 minutos de duração. A artista dividirá a noite com Mariah Carey, headliner do evento.



“Só para confirmar aos meus fãs brasileiros: ainda vou me apresentar no festival The Town, no dia 13 de setembro. Meu show será acústico e com 60 minutos de duração (ainda sem horário definido)”, escreveu a cantora.



Câncer de mama

A confirmação ocorre em meio à recuperação de Jessie J, que foi diagnosticada em junho com câncer de mama em estágio inicial. Ela passou por uma mastectomia completa para retirada de um tumor de aproximadamente 5 cm. O laudo apontou que está livre da doença, mas a artista ainda fará outro procedimento cirúrgico para ajustar a simetria dos seios.



Recentemente, Jessie atualizou os fãs sobre seu estado de saúde após uma internação hospitalar, cerca de seis semanas depois da cirurgia. Em um vídeo gravado de roupão, deitada em uma cama, relatou dificuldades respiratórias e dor no peito. “Acho que algumas pessoas imaginam que estou por um fio — e, para ser sincera, em certos momentos realmente me senti assim, especialmente há dois ou três dias, quando acordei e mal conseguia respirar. Ainda sinto dor no peito ao inspirar, mas está menos intensa agora”, contou.



Segundo a artista, havia uma preocupação com a possibilidade de formação de um coágulo sanguíneo após a mastectomia, o que levou à realização de diversos exames. “No momento, tenho poucos sintomas, então torço para que seja apenas algo viral. Meu sistema imunológico precisa de atenção, mas estou descansando e já me sinto melhor. Não estou pior. E prometo que vou tomar banho”, disse, em tom bem-humorado.



A trajetória de Jessie J tem sido marcada pela transparência com os fãs em momentos delicados. Em 2021, a artista revelou ter sofrido uma perda gestacional poucas horas antes de subir ao palco em Los Angeles. Hoje, é mãe de um menino de 2 anos, fruto do relacionamento com o jogador de basquete Chanan Colman.



Em 2020, também compartilhou nas redes sociais o diagnóstico de Síndrome de Ménière, condição que afeta o ouvido interno e pode causar vertigem e perda de audição.



Agora, em fase de recuperação, Jessie mantém a agenda no Brasil, reforçando a expectativa para o festival em setembro.