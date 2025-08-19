'Minha Casa, Minha Vida' contempla Rio Grande da Serra; veja detalhes

Rio Grande da Serra será o único município do Grande ABC a receber novas unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida – modalidade Urbano Sub50. A cidade foi incluída na lista de propostas pré-selecionadas pelo Ministério das Cidades e terá direito à construção de 20 moradias populares, voltadas para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850.



Ao todo, o estado de São Paulo contará com 3.900 novas residências em municípios com até 50 mil habitantes. A lista definitiva dos contemplados deve ser divulgada até o primeiro semestre de 2026.



Com a retomada do programa em 2023, a linha Urbano Sub50 já viabilizou 38,5 mil unidades habitacionais em todo o país, destinadas a cidades pequenas. O modelo prevê investimento de R$ 140 mil por casa, financiados pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e pelo Novo PAC.



Segundo o Ministério das Cidades, os municípios selecionados deverão confirmar interesse até 12 de setembro, com cadastramento da proposta definitiva na plataforma TransfereGov. A documentação final deverá ser entregue até março de 2026 para assinatura do Termo de Compromisso.



“Os critérios técnicos consideraram aspectos de desenvolvimento urbano, econômico e social, com foco na qualidade de vida das famílias beneficiadas”, destacou o secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo.



Na última seleção da modalidade, São Paulo já havia garantido 3.965 unidades habitacionais, totalizando R$ 515 milhões em investimentos.