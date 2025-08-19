Guto fica em modo de espera no Consórcio

A possibilidade de Marcelo Lima obter liminar que o reconduza ao posto de prefeito de São Bernardo, de onde está afastado desde quinta-feira (15) por determinação do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), faz os colegas adotarem cautela ao falar sobre como fica o comando do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que o chefe do Executivo são-bernardense preside. Tite Campanella (PL), de São Caetano, foi o único que, até o momento, manifestou-se publicamente no sentido de que o atual vice, Guto Volpi (PL), deve assumir a função – prerrogativa, aliás, garantida pelo estatuto ao ribeirão-pirense em caso de ausência do titular. O próprio Guto, todavia, garantiu à coluna que não se senta na cadeira principal da instituição antes de consultar cada um dos demais integrantes do colegiado.

BASTIDORES

De olho

O deputado federal Alex Manente (Cidadania-foto) se reuniu ontem com os vereadores de São Bernardo João Viana, Shell Gomes, ambos do Cidadania, e Luana Eloá, do MDB, para buscar, segundo ele, soluções práticas para evitar que se repitam no município esquemas de corrupção como o que está sendo apurado pela Polícia Federal. Os legisladores se comprometeram a trabalhar pela auditoria dos contratos citados na investigação e a criar instrumentos para melhorar o combate a irregularidades na cidade.

Ensino superior

A materialização do Instituto Federal em Diadema começa a ganhar novos contornos. Na próxima segunda-feira (25), a Câmara abre suas portas para criar campo de debate entre a sociedade civil e o poder público com relação a abertura de um campus na cidade. Segundo informações publicadas no Diário Oficial de ontem, a primeira audiência pública tem o objetivo de discutir a implementação de uma sede no município. A plenária prevê criar os eixos e cursos que serão ofertados pela instituição. O campus será instalado no terreno onde atualmente está o Centro Cultural Okinawa do Brasil. O imóvel passa por adequações para receber a futura estrutura.

Combate à erotização

O vereador de São Caetano Marcos Fontes (Progressistas) propôs e a Câmara leva a plenário hoje projeto de lei que cria a semana de conscientização, prevenção e combate à sexualização precoce de crianças e adolescente. A matéria, caso aprovada, instituiu a data de 28 de outubro como o ponto alto de campanhas de conscientização.

Homenagem

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, foi homenageado sexta-feira (15) pela Fatej/Fadisa (Faculdade de Direito Santo André), quando recebeu a medalha de honra João Ramalho Maldonado, entregue pela reitora Arleide Braga, em reconhecimento à sua contribuição significativa para a sociedade. A cerimônia contou com a presença do presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), Fernando Antonio Torres Garcia, do vice, Artur César Beretta da Silveira, do corregedor Francisco Eduardo Loureiro, além do prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB).