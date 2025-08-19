Ana Nice preside sessão com dois vereadores a menos

A menos de 24 horas do aniversário de 472 anos de São Bernardo, a Câmara abre nesta terça-feira (19), a partir das 9h, a primeira sessão desde que veio à tona a Operação Estafeta, da Polícia Federal, na última quinta-feira, virando a política da cidade de cabeça para baixo. Com os afastamentos judiciais de Danilo Lima (Podemos), antes presidente da Casa, e de Ary de Oliveira (PRTB), Ana Nice (PT) conduzirá o comando da mesa diretora, em um ambiente que, em vez de festivo pela data iminente, será de incerteza, insegurança e consternação.

Em vez das 28 cadeiras preenchidas, o plenário do Legislativo contará com 26 vereadores, visto que não houve convocação dos suplentes, que no caso, seriam Marcos Fiscal (Podemos) e Ozias Marçal (PRTB). Seguindo as diligências da Polícia Federal, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinou que Danilo Lima e Ary de Oliveira ficassem impedidos de exercer a vereança, enquanto as investigações sobre a suspeita de uma organização criminosa no Paço seguem em andamento.

Dessa forma, Ana Nice assume como presidente em exercício do Legislativo, apesar de não fazer parte da base governista montada por Marcelo Lima (Podemos), também afastado temporariamente da função de prefeito pela mesma razão. Nesta segunda-feira (18), a petista, eleita vice-presidente da mesa diretora, ocupou o assento no gabinete da presidência no primeiro dia útil desde o despacho judicial. “Estamos nos inteirando da estrutura, cuidando da burocracia da Casa para assinar os despachos. Por isso está bastante corrido”, disse.

Caberá à petista, porém, conduzir os trabalhos em um clima de desnorteamento dos parlamentares, ainda digerindo os acontecimentos naquela manhã de quinta. A palavra de ordem da base aliada é manter a cidade funcionando e prestar todo o apoio à prefeita em exercício Jessica Cormick (Avante) nesse novo cenário, embora o abatimento e desconfiança ainda estejam nos semblantes dos vereadores.

Líder de governo, Julinho Fuzari (Cidadania) afirmou que vem trabalhando para engajar o grupo nesse cenário adverso. “É um momento difícil, mas precisamos ter maturidade para que a cidade continue caminhando, sem que sejam impactados os serviços públicos e assim continue em frente, junto à nossa prefeita em exercício. Esperamos que a Justiça cumpra o seu papel, sem abrir mão de nossas prerrogativas”, descreveu.

