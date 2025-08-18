Semana Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo começa na próxima segunda

A FDSBC (Faculdade de Direito de São Bernardo) dá início, na próxima segunda-feira (25), à 25ª edição da Semana Jurídica, um dos eventos mais tradicionais da instituição e referência no meio acadêmico. Entre os dias 25 e 29 de agosto, estudantes, professores e a comunidade em geral poderão acompanhar palestras, debates e atividades culturais, conduzidos por juristas renomados, pesquisadores e profissionais de destaque em diversas áreas.

Com o tema Legado e Inovação: o Direito em Perspectiva, a SemanaJur celebra a tradição acadêmica da Faculdade de Direito de São Bernardo ao mesmo tempo em que abre espaço para reflexões sobre os desafios contemporâneos da advocacia e da sociedade.

“A Semana Jurídica é uma oportunidade ímpar de unir conhecimento, experiência prática e debates sobre temas atuais que impactam o Direito e a sociedade. Esperamos receber nossos alunos, ex-alunos e toda a comunidade para essa troca enriquecedora”, afirma a diretora da Faculdade de Direito de São Bernardo, Priscilla Simonato.

Além das conferências, a programação, que se estende das 9h às 22h, contará com exposições de livros, estandes interativos de parceiros e patrocinadores, proporcionando experiências enriquecedoras para o público.

Inscrições gratuitas e evento presencial

A participação nas palestras é gratuita e presencial, mas é necessário realizar uma única inscrição para acesso a todas as atividades. As vagas são limitadas, e a inscrição pode ser feita através do link:

Programação:

25/8 – Segunda-feira

9h – Dano Moral no Direito de Família | Desembargador Francisco Eduardo Loureiro – Corregedor-Geral do TJSP

19h – Fashion Law: Aspectos Jurídicos da Indústria da Moda | Paula Negrão Lucke – Advogada, especialista em Direito Público, Direito Processual Civil e em Direito da Moda; Mestranda em Direito Empresarial na Facamp

26/8 – Terça-feira

9h – Sistema Prisional Paulista | Marcello Streifinger – Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo

9h – Competição de Arbitragem

19h – A luta contra a Improbidade Administrativa | Wallace Paiva Martins Junior – Procurador do MPSP

27/8 – Quarta-feira

9h – Compliance 360º: Da Academia ao Mercado | Carla Valente, Daniele Rosa e Michelle Lopes. Mediação do professor Roberto Archanjo

9h – Painéis de Iniciação Científica – Auditório Insuela e Auditório São Bernardo

17h – Os novos rumos do consumo da advocacia | Luis Augusto Olivieri – CEO CausaGanha

19h – Jornalismo e Justiça | Bruno Tavares – Repórter TV Globo

19h – Painéis de Iniciação Científica – Auditório São Bernardo e Sala 05 Barentz

28/8 – Quinta-feira

9h – 10 anos do CPC/2015 e da Lei nº 13.129: Impactos na Arbitragem Brasileira | Carlos Eduardo Stefen Elias – Advogado, professor e árbitro

9h – Competição de Arbitragem

19h – Futuro das Profissões Jurídicas | Chrys Carnevale, Luiza Sato e Cynara Batista. Mediação do professor Ruy Coppola Jr.

29/8 – Sexta-feira

8h – Elas Fizeram História: Mulheres na Construção do Direito | Atividade Acadêmica

10h – Democracia, Constituição e Liberdade: entre o legado das instituições e os desafios da era digital | Palestra online com a Ministra do STF Cármen Lúcia

19h – Júri Simulado