Veja o obituário do Grande ABC deste dia 19 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Pura Nieto Gogoni, 93. Natural de Jau (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Cieto, 90. Natural de Taiaçu (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Collucci, 89. Natural de Cambé (Paraná). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Fred Winkler, 81. Natural da Alemanha. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

José Sancho Rangel, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Zesito Martiliano da Silva, 68. Natural de Manari (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivani Spina Micheloni, 65. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Júlio Arakaki, 64. Natural de Elias Fausto (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Mecânico de manutenção. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cristine Aparecida da Silva, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Cassilda Batista de Marques, 48. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Saladeira. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emerson de Melo Alves, 33. Natural de São Benedito (Ceará). Residia no Centro de Santo André. Controlador. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Norberto Salvá, 75. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Laís Bargas da Silva, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Biomédica. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Antonio Turtera, 88. Natural de Lins (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Rubens de Oliveira Borio, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Morumbi, em São Paulo. Dia 13. Crematório Vila Alpina.

Paulo Rodrigues, 80. Natural de Martinópolis (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

José Alves de Sousa, 75. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Centro de Diadema. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Petrucio Sebastião dos Santos, 72. Natural de Capela (Alagoas). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Valter Humberto Guimarães, 71. Natural de Teresina (Piauí). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Maria de Fátima Raimundo de Lima, 70. Natural de Remigio (Paraíba). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Laércio Rodrigues da Silva, 61. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Rafael de Andrade Raimundo, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 13. Vale da Paz.