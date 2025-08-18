DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Turismo Titulo Turismo sustentável

Rota das CaveRNas: Rio Grande do Norte inaugura novo roteiro de espeleoturismo

A iniciativa tem como ponto de partida a abertura para visitação da caverna Furna Nova, no Parque Nacional da Furna Feia, e promete fortalecer o espeleoturismo local, atraindo visitantes interessados em natureza, história e aventura

Natasha Werneck
18/08/2025 | 11:30
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Rio Grande do Norte dá um passo importante para o turismo sustentável com a inauguração da Rota das CaveRNas, um roteiro que conecta cavernas e sítios arqueológicos em cinco municípios do estado. A iniciativa tem como ponto de partida a abertura para visitação da caverna Furna Nova, no Parque Nacional da Furna Feia, e promete fortalecer o espeleoturismo local, atraindo visitantes interessados em natureza, história e aventura.

Segundo o Anuário Estatístico do Patrimônio Espeleológico Brasileiro, o RN ocupa a quarta posição entre os estados com maior número de cavernas no país. Aproveitando essa riqueza natural, o ICMBio/Cecav, em parceria com o governo estadual e os municípios de Apodi, Baraúna, Felipe Guerra, Martins e Mossoró, estruturou o roteiro que integra patrimônios espeleológicos e arqueológicos, oferecendo experiências turísticas compatíveis com a conservação ambiental.

Para garantir que o turismo fosse implementado de forma ordenada e sustentável, o ICMBio/Cecav reuniu pesquisas existentes e firmou parcerias com universidades, como UFRN, UFERSA, UFPE e UFLA, para completar estudos faltantes. O trabalho resultou na criação de Planos de Manejo Espeleológico) para as cavernas do Parna da Furna Feia (Furna Nova e Abrigo do Letreiro) e em documentos técnicos para o uso turístico de cavernas em Felipe Guerra (Cavernas dos Crotes e da Catedral), permitindo que municípios e órgãos ambientais regulamentassem a visitação.

Além das cavernas, a rota inclui o Lajedo de Soledade, em Apodi, principal sítio arqueológico do estado, com estrutura consolidada para visitantes, e a Caverna Casa de Pedra, em Martins, que integra o Monumento Natural Cavernas de Martins. A Casa de Pedra, historicamente visitada de forma desordenada, agora segue regras de uso emergencial definidas pelo IDEMA, com participação de guias locais, até que seu PME seja concluído.

Segundo o analista ambiental Diego Bento, chefe da base do ICMBio/Cecav no RN, “o turismo ecológico, se bem planejado, é uma das atividades econômicas mais sustentáveis, com papel central na conscientização ambiental. O espeleoturismo desperta curiosidade, encantamento e interesse em conservar essas cavernas únicas.”

O lançamento oficial da rota ocorreu entre 6 e 10 de agosto, com eventos nos cinco municípios, além do lançamento do livro CaveRNas: o carste potiguar e do cordel ilustrado CaveRNas, ambos publicados pelo ICMBio/Cecav. As publicações fazem parte da estratégia de divulgação do conhecimento e valorização do patrimônio espeleológico potiguar.

Atrativos da Rota das CaveRNas

- Baraúna: Caverna Furna Nova, Caverna Abrigo do Letreiro, Turismo de Base Comunitária (hospedagem, alimentação, artesanato e experiências de produção local).

- Apodi: Lajedo de Soledade, Museu do Índio, Barragem de Santa Cruz, centro histórico e Lagoa do Apodi.

- Martins: Casa de Pedra, mirantes como o da Mãe Guilé, centro histórico, Museu Edifício Pax, pôr do sol do Diadema.

- Felipe Guerra: Cavernas dos Crotes e da Catedral, bairro histórico, capelas, cachoeiras sazonais e o Casarão Tilon Gurgel.

- Mossoró: Memorial da Resistência, corredor cultural, Teatro Dix-Huit Rosado, Igreja de São Vicente, Palácio da Resistência.

Como visitar

O acesso aos atrativos requer pré-agendamento ou contato direto com os responsáveis:

- Apodi: equipe do Lajedo de Soledade via WhatsApp.

- Baraúna: formulário de pré-agendamento para Furna Feia e demais cavernas.

- Felipe Guerra: informações no site Visite Felipe Guerra.

- Mossoró: [email protected] / (84) 2140 6076.

- Martins: [email protected]


