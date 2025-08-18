DGABC
Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Nacional Titulo Serra da Carnaíba

Maior canga de esmeralda do Brasil vai a leilão; veja valor milionário

Medindo cerca de 90 cm por 40 cm, o bloco é formado por xisto e quartzo, resultado de milhões de anos de pressão e compactação, criando o ambiente perfeito para que a natureza gerasse cristais de esmeralda em estado bruto

Natasha Werneck
18/08/2025 | 11:24
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Uma das maiores e mais valiosas esmeraldas do país está prestes a entrar em cena — ou melhor, em pregão. A canga de esmeralda de 241 kg, extraída da famosa Serra da Carnaíba, em Pindobaçu (BA), será leiloada digitalmente pela Positivo Leilões entre os dias 18 e 23 de setembro, com lance inicial de R$ 105 milhões. Avaliada em mais de 2 bilhões de reais, a peça é uma verdadeira raridade geológica que combina beleza, história e valor financeiro incomparável.

Medindo cerca de 90 cm por 40 cm, o bloco é formado por xisto e quartzo, resultado de milhões de anos de pressão e compactação, criando o ambiente perfeito para que a natureza gerasse cristais de esmeralda em estado bruto. Estima-se que quase metade do peso da canga — entre 110 e 120 kg — seja composto por esmeraldas naturais, exibindo tonalidades que vão do verde suave, quase leitoso, ao tradicional verde-esmeralda translúcido, com formatos hexagonais e cores equilibradas.

“O que temos aqui não é apenas uma pedra preciosa, é uma raridade geológica única, um verdadeiro espetáculo para os olhos”, afirma Erick Soares Teles, leiloeiro responsável pelo pregão. Segundo ele, a peça atrai não apenas colecionadores, mas também grandes investidores internacionais, por seu valor histórico e financeiro.

O gemólogo Norman Michael Rodi, formado pelo prestigiado Gemological Institute of America (GIA), confirma a raridade da canga: tamanho e peso acima da média, preservação impecável e contraste visual marcante fazem dela um dos exemplares mais valiosos já encontrados no Brasil.

Serra da Carnaíba: berço das esmeraldas brasileiras

A região da Serra da Carnaíba tornou-se referência internacional desde a descoberta das primeiras jazidas, nos anos 1960. Suas esmeraldas se formam em veios de xisto, onde as condições geológicas únicas — altas pressões e temperaturas ao longo de milhões de anos — permitem a cristalização do berilo em tons de verde intenso. Essa combinação de raridade, pureza e beleza explica o fascínio mundial por essas pedras, que figuram entre as mais desejadas por colecionadores e investidores.

Agora, a chance de ter um pedaço desse tesouro verde da Bahia está ao alcance de quem tiver os recursos — e a visão de investir em uma obra-prima criada pela própria natureza.


