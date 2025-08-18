Itu se prepara para receber a maior montanha-russa da América Latina

O Cacau Park, parque temático em construção pela Cacau Show em Itu, interior de São Paulo, avançou mais uma etapa em sua obra: o fechamento da estrutura de trilhos da Ghost Rider, montanha-russa que será a maior e mais veloz da América Latina. A conquista aconteceu justamente em 16 de agosto, quando se celebra o Dia Mundial da Montanha-Russa, reforçando o simbolismo do marco.



Com 55 metros de altura e velocidade de até 120 km/h, a atração terá quase um quilômetro de percurso e tecnologia de ponta. O lançamento magnético por ímãs permitirá aceleração intensa logo nos primeiros segundos, garantindo quedas, curvas e momentos de airtime em uma experiência contínua e sem solavancos. Desenvolvida pela fabricante holandesa Vekoma, responsável por grande parte das montanhas-russas da Disney, a Ghost Rider supera em porte a famosa VelociCoaster, da Universal, na Flórida, e fica atrás apenas de um projeto da empresa no Six Flags da Arábia Saudita.



Segundo Alê Costa, fundador e CEO da Cacau Show, a atração vai oferecer uma vivência inédita no país: “A Ghost Rider é a joia do nosso parque, um projeto que vai surpreender até os mais ousados. Cada assento contará com trilha sonora própria e iluminação especial, criando uma imersão total.”



O próximo passo será o alinhamento dos trilhos e a instalação elétrica, processo que deve levar até três meses. Depois disso, a montanha-russa passará por uma bateria de testes técnicos de segurança com acompanhamento de engenheiros internacionais.



O Cacau Park tem inauguração prevista para 2027 e promete ser um dos maiores complexos turísticos da América Latina. Com 950 mil m² de área construída, o espaço terá mais de 50 atrações em cinco áreas temáticas, além de dois hotéis com 1.330 quartos, boulevard gastronômico e comercial, centro de convenções e espaços culturais.



As áreas do parque já confirmadas são:



- Fantástica Floresta do Cacau – inspirada na origem amazônica do fruto;



- Aventura Maia – dedicada às civilizações mesoamericanas;



- Vila laCreme – referência à arquitetura europeia e à trajetória do chocolate no continente;



- Fábrica Show – ambiente lúdico inspirado nas fábricas da Cacau Show;



- Universo Dreams – espaço tecnológico, com experiências futuristas.



“O Cacau Park será um orgulho para o turismo brasileiro, com capacidade para 50 mil visitantes por dia. Queremos contar a história do chocolate de forma lúdica, cultural e sensorial”, completa Alê Costa.