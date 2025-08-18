PIB do Chile cresce 3,1% no confronto anual do segundo trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 3,1% no segundo trimestre ante igual período do ano passado, informou o banco central do país nesta segunda-feira, 18. O resultado representa uma aceleração em relação ao avanço de 2,3% registrado no trimestre anterior, mas veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 3,9%. No confronto trimestral, o PIB chileno teve expansão de 0,4% entre abril e junho. Segundo o BC, o resultado marca uma desaceleração ante o acréscimo de 0,7% do primeiro trimestre.