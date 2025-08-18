Materiais mais caros impulsionam inflação da construção no IGP-10, diz FGV

O INCC-10 (Índice Nacional de Custo da Construção) passou de uma elevação de 0,57% em julho para uma alta de 0,82% em agosto
O aumento no custo de materiais de construção, aliado a uma manutenção nos reajustes da mão de obra, acelerou a inflação do setor dentro do IGP-10 (Índice Geral de Preços - 10) de agosto, segundo a FGV (Fundação Getulio Vargas).
O INCC-10 (Índice Nacional de Custo da Construção) passou de uma elevação de 0,57% em julho para uma alta de 0,82% em agosto. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (18).
O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um aumento de 0,31% em julho para um avanço de 0,83% em agosto. Os gastos com Materiais e Equipamentos tiveram alta de 0,81% em agosto, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 0,95% no mês.
Já o índice que representa o custo da Mão de Obra passou de um aumento de 0,94% em julho para uma elevação de 0,81% em agosto.
