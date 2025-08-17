DGABC
Domingo, 17 de Agosto de 2025

Avião de pequeno porte cai e deixa uma pessoa morta em Santa Catarina

17/08/2025 | 20:07
Diário do Grande ABC


Um avião de pequeno porte caiu neste domingo, 17, na cidade de Bom Retiro, no interior de Santa Catarina, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi registrada às 17h10. Uma pessoa morreu e outra pessoa ficou ferida com traumatismo cranioencefálico grave.

As imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o avião caído de cabeça para baixo em um campo. A corporação ainda não informou para onde foi encaminhada a vítima resgatada com vida.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da queda. Segundo os bombeiros, os agentes ainda estão dando andamento à ocorrência no local do acidente. As informações serão atualizadas somente após o retorno das equipes. Informações do site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam que o avião tinha capacidade para 600 kg e dois passageiros.

Bom Retiro possui cerca de 9 mil habitantes e fica a aproximadamente 115 quilômetros da capital Florianópolis, na serra catarinense.


