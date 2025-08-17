Grupo antitabagismo de UBS em São Bernardo ajuda 70% das pessoas a parar de fumar

O Grupo de Cessação ao Tabagismo da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Pauliceia ajudou 17 pessoas a pararem de fumar. Esse número representa 70% das pessoas que ingresseram no projeto, segundo a Prefeitura de São Bernardo. O programa está presente nas 35 UBSs do município.

A diretora do Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado da Secretaria de Saúde de São Bernardo, Angela Fernando, explica que os Grupos de Cessação ao Tabagismo são ferramentas que compõem a Convenção-Quadro Sobre Controle do Uso do Tabaco (CQCT) da Organização Mundial de Saúde (OMS), tratado internacional de saúde pública que tem por objetivo “proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco.”

O grupo que conclui todo o programa no último dia 12 de agosto foi realizado ao longo de dez encontros semanais, com duração de uma hora e meia cada. A primeira atividade é chamada encontro zero e o último é dedicado à entrega dos certificados de quem concluiu a formação e conseguiu parar de fumar. “A partir do quarto encontro iniciamos a TRN (Terapia de Reposição de Nicotina), com fornecimento de adesivo transdérmico de nicotina de diferentes dosagens para aqueles que já haviam cessado o uso do tabaco”, explicou a residente do programa de Residência Multiprofissional em Atenção ao Câncer e integrante da equipe, Ana Carolina Melo Siqueira.

“Também foi ofertada medicação específica para o tratamento para aqueles que não apresentavam contraindicações clínicas. Dos 24 pacientes que participaram da triagem no encontro zero, 17 conseguiram alcançar a cessação do tabagismo, mais de 70%”, completou.

Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), o fumo está associado ao aumento nos casos de doenças cardíacas, AVC (acidente vascular cerebral), câncer de pulmão e doenças pulmonares obstrutivas crônicas, além de trazer consequências econômicas importantes com o tratamento de doenças tabaco-relacionadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “Dessa forma, os grupos instituídos na Atenção Primária são fundamentais para diminuir os riscos de saúde relacionados ao tabagismo, envolvendo fumantes ativos e passivos e todos os usuários do SUS”, frisou Ana Carolina.

NOVA TURMAS

Quem tiver interesse em participar do próximo público pode procurar a UBS, que funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 19 horas. A unidade fica na Rua Miragaia, 834, e o telefone é o (11) 4358-4966.