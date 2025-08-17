Agência de Comunicação da USCS conquista importante prêmio publicitário

Estudantes da Agência de Comunicação Integrada da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), sob coordenação das docentes Danuza Pessoa e Sandhra Cabral, foram premiados, na última quarta-feira (13), no Festival Élan 2025, realizado pelo Amigos do Mercado, grupo de profissionais do mercado publicitário. O trabalho foi o vencedor na categoria especial Élan, com o projeto “Fora da Bolha: Engajamento Digital”, realizado pela Agência Unbox e Escola da Indústria Criativa da USCS. A cerimônia de premiação ocorreu nos dias 12 e 13 de agosto de 2025, no histórico Teatro Jaraguá, em São Paulo.

Os finalistas foram selecionados entre as 30 categorias mais bem avaliadas de 286 cases de destaque pela originalidade e impacto transformador no mercado. “Eu já conhecia a premiação, quando soube que estava com inscrições abertas, incluindo a categoria estudantil, pensei em inscrever um dos projetos que temos na UNBOX. Conversei com a Sandhra Cabral, também coordenadora da Unbox, e com os alunos, que desenvolveram o videocase sobre o Fora da Bolha em dois dias. Nos inscrevemos em diversas categorias, mas o que não esperamos era termos sido finalistas na principal categoria do evento, que é a categoria Élan”, explica a docente Danuza Pessoa, uma das coordenadoras da Agência.

Na categoria, a equipe da Agência UNBOX concorreu com os trabalhos “Gigantografia de biscoito em relógio de rua”, da Agência Leo Burnett, FourMidiaEmFoco e Oreo e “Operação Natal no Shopping”, da Agência Alterlabs, FourMidiaEmFoco e Amazon Prime.

Além da premiação, a equipe participou, no 2º dia de evento, de palestras, painéis, ativação de marcas e a exibição dos cases finalistas na programação diurna, os vencedores foram re-exibidos e premiados na programação da noite. “Além de conquistar esse prêmio, o mais legal foi ver os estudantes participando de um evento desse porte, concorrendo com grandes agencias com projetos de renome de grandes empresas, e eles participando disso tudo entenderem como é o mercado fora das sala de aula, da universidade, ampliando seus horizontes, vendo os cases de mercado, toda a atmosfera profissional disso, foi muito bom, pra eles e pra nós, ve-los ainda como estudantes, participar de eventos assim, foi incrível!", completa Danuza.

Em sua quinta edição, o Festival Élan 2025 é realizado pelo Amigos do Mercado, com o patrocínio dos Aioros Studios, Content Club, Ivoire, OOH Brasil, Oitorama Retail Media, 3C Games, SBT, além do apoio da Inarco, MIB Brasil e produção da Projeta.

EQUIPE PREMIADA

-Agência Integrada de Comunicação UNBOX/USCS

-Danuza Pessoa, coordenadora

-Sandhra Cabral, coordenadora

-Thaís Dias, monitora e estudante de Design Gráfico

-Esther Valentim, monitora e estudante de Design Gráfico

-Sthella Belini, monitora e estudante de Jornalismo

-Leonardo Rodrigues, monitor e estudante de Jornalismo

-Henrique Bassi, monitor e estudante de Publicidade e Propaganda

-Débora Santos, monitora e estudante de Publicidade e Propaganda

-Laura Mosca, monitora e estudante de Produção Audiovisual

-Maria Eduarda Dargam, monitora e estudante de Produção Audiovisual