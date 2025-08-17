Santo André promove caminhada do Agosto Lilás

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã e da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal, promoveu, neste sábado (16), a Caminhada Agosto Lilás – Passos pela Vida, em alusão aos 19 anos da Lei Maria da Penha.

O evento reuniu centenas de pessoas em um ato de conscientização, solidariedade e valorização da vida, reforçando o compromisso da cidade no enfrentamento à violência doméstica e no acolhimento às mulheres. Durante a caminhada, ações foram realizadas para ajudarem a população, como por exemplo, distribuição e entrega de alimentos para famílias em vulnerabilidade social, exames gratuitos com a carreta da secretaria da saúde e atividades culturais e recreativas.

A vice-prefeita Silvana Medeiros destacou ema importância da conscientização e parabenizou todas as mulheres por sua força e coragem, encerrando sua participação de forma simbólica ao dançar junto com o público. O secretário de Segurança Cidadã, Cel. Telmo Araújo, cumprimentou os parceiros e agradeceu a todos que contribuíram para o sucesso da ação.

A Patrulha Maria da Penha esteve presente durante todo o evento, garantindo a proteção, o acolhimento e também celebrando junto com a comunidade.