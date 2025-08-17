"Vou recuperar", diz Poatan, de São Bernardo, sobre cinturão do UFC

Lutador afirma que preparação para luta em outubro está dentro do planejado
O lutador de São Bernardo e ex-campeão do peso meio-pesado do UFC, Alex Poatan, diz que vai fazer de tudo para recuperar o cinturão da divisão. Durante o UFC 319, ocorrido neste sábado (16) em Chicago, o striking afirma que está confiante na sua preparação.
Poatan tem luta marcada para o dia 4/10 pelo título mundial do peso. O adversário é o russo Magomed Ankalaev, atual detentor do meio-pesado e algoz da última luta.
Ele explica que ser campeão novamente é importante para continuação do legado dentro do mundo das artes marciais. "Significa muito, é a continuidade da minha história. Entrei no UFC, ganhei, perdi e vou recuperar novamente. Estou bem e confiante", disse o lutador.
Além disso, o são-bernardense rebateu críticas feitas pelo público sobre sua postura na preparação para o próximo duelo. Nos últimos dias, Alex participou de gravações de um filme e foi alvo de comentários negativos.
"Está tudo dentro do esperado e planejado. Vejo muitas pessoas criticando, não entendem. Faltam sete ou oito semanas, meu camp é de seis semanas, venho treinando e não paro. Quando são essas últimas semanas, intensifico os treinos. Me programo para essas seis semanas, vou acelerar", comentou o lutador.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.