"Vou recuperar", diz Poatan, de São Bernardo, sobre cinturão do UFC

O lutador de São Bernardo e ex-campeão do peso meio-pesado do UFC, Alex Poatan, diz que vai fazer de tudo para recuperar o cinturão da divisão. Durante o UFC 319, ocorrido neste sábado (16) em Chicago, o striking afirma que está confiante na sua preparação.

Poatan tem luta marcada para o dia 4/10 pelo título mundial do peso. O adversário é o russo Magomed Ankalaev, atual detentor do meio-pesado e algoz da última luta.

Ele explica que ser campeão novamente é importante para continuação do legado dentro do mundo das artes marciais. "Significa muito, é a continuidade da minha história. Entrei no UFC, ganhei, perdi e vou recuperar novamente. Estou bem e confiante", disse o lutador.

Além disso, o são-bernardense rebateu críticas feitas pelo público sobre sua postura na preparação para o próximo duelo. Nos últimos dias, Alex participou de gravações de um filme e foi alvo de comentários negativos.

"Está tudo dentro do esperado e planejado. Vejo muitas pessoas criticando, não entendem. Faltam sete ou oito semanas, meu camp é de seis semanas, venho treinando e não paro. Quando são essas últimas semanas, intensifico os treinos. Me programo para essas seis semanas, vou acelerar", comentou o lutador.