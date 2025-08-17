DGABC
DGABC

Domingo, 17 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Revanche

"Vou recuperar", diz Poatan, de São Bernardo, sobre cinturão do UFC

Lutador afirma que preparação para luta em outubro está dentro do planejado

Gabriel Rosalin
17/08/2025 | 14:50
Reprodução/Instagram UFC
Reprodução/Instagram UFC


O lutador de São Bernardo e ex-campeão do peso meio-pesado do UFC, Alex Poatan, diz que vai fazer de tudo para recuperar o cinturão da divisão. Durante o UFC 319, ocorrido neste sábado (16) em Chicago, o striking afirma que está confiante na sua preparação.

Poatan tem luta marcada para o dia 4/10 pelo título mundial do peso. O adversário é o russo Magomed Ankalaev, atual detentor do meio-pesado e algoz da última luta.

Ele explica que ser campeão novamente é importante para continuação do legado dentro do mundo das artes marciais. "Significa muito, é a continuidade da minha história. Entrei no UFC, ganhei, perdi e vou recuperar novamente. Estou bem e confiante", disse o lutador.

Além disso, o são-bernardense rebateu críticas feitas pelo público sobre sua postura na preparação para o próximo duelo. Nos últimos dias, Alex participou de gravações de um filme e foi alvo de comentários negativos. 

"Está tudo dentro do esperado e planejado. Vejo muitas pessoas criticando, não entendem. Faltam sete ou oito semanas, meu camp é de seis semanas, venho treinando e não paro. Quando são essas últimas semanas, intensifico os treinos. Me programo para essas seis semanas, vou acelerar", comentou o lutador.


