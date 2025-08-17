Mulher fica ferida em colisão de carro com árvore

A Secretaria de Saúde de São Bernardo informou ao Diário que o SAMU foi acionado após o acidente. Os primeiros atendimentos foram realizados pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima foi encontrada consciente, imobilizada com colar cervical e em prancha rígida, apresentando ferimentos na cabeça, na perna e fratura exposta em um dos tornozelos, com sinais vitais estáveis. Ela encaminhada ao Hospital de Clínicas.

A via não precisou ser bloqueada e está livre para o tráfego.