Mulher fica ferida em colisão de carro com árvore

Acidente ocorreu na madrugada deste domingo na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Jardim Santo Inácio
A Secretaria de Saúde de São Bernardo informou ao Diário que o SAMU foi acionado após o acidente. Os primeiros atendimentos foram realizados pelo Corpo de Bombeiros.
A vítima foi encontrada consciente, imobilizada com colar cervical e em prancha rígida, apresentando ferimentos na cabeça, na perna e fratura exposta em um dos tornozelos, com sinais vitais estáveis. Ela encaminhada ao Hospital de Clínicas.
A via não precisou ser bloqueada e está livre para o tráfego.
