Setecidades Titulo Em São Bernardo

Mulher fica ferida em colisão de carro com árvore

Acidente ocorreu na madrugada deste domingo na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Jardim Santo Inácio

Do Diário do Grande ABC
17/08/2025 | 13:08
FOTO: Celso Luiz/DGABC
FOTO: Celso Luiz/DGABC


A Secretaria de Saúde de São Bernardo informou ao Diário que o SAMU foi acionado após o acidente. Os primeiros atendimentos foram realizados pelo Corpo de Bombeiros. 

A vítima foi encontrada consciente, imobilizada com colar cervical e em prancha rígida, apresentando ferimentos na cabeça, na perna e fratura exposta em um dos tornozelos, com sinais vitais estáveis. Ela encaminhada ao Hospital de Clínicas. 

A via não precisou ser bloqueada e está livre para o tráfego.


