Motociclista morre ao ser atingido por um caminhão em fuga

Um motorista de um caminhão de 31 anos foi preso em flagrante por homicídio na sexta-feira (15), na avenida Rio de Janeiro, em Diadema. Segundo o boletim de ocorrência, ele tentou fugir de dois homens em uma moto, que anunciaram um assalto.

No percurso, o motorista do caminhão atingiu um casal que estava em outra moto no sentido contrário. O condutor morreu no local. A passageira foi socorrida ao Hospital Municipal de Diadema pelo Samu.

Os criminosos, que também foram atingidos, roubaram a moto de uma terceira pessoa que parou para prestar ajuda e fugiram. O veículo foi encontrado abandonado horas depois. Após o acidente, o condutor do caminhão seguiu para a empresa onde trabalha.

Posteriormente, ele se apresentou no local do acidente. O motorista foi conduzido à delegacia, onde permaneceu detido à disposição da Justiça. Os veículos envolvidos foram apreendidos e a perícia acionada.

O caso foi registrado como homicídio, lesão corporal, localização/apreensão de veículo, localização/apreensão e entrega de veículo, roubo e localização/apreensão de objeto no 3° DP (Distrito Policial) de Diadema. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) diligências prosseguem para esclarecer os fatos.