Setecidades Titulo Em Diadema

Motociclista morre ao ser atingido por um caminhão em fuga

Acidente ocorreu quando caminhoneiro tentou escapar de um assalto na Avenida Rio de Janeiro

Do Diário do Grande ABC
17/08/2025 | 12:56
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC


Um motorista de um caminhão de 31 anos foi preso em flagrante por homicídio na sexta-feira (15), na avenida Rio de Janeiro, em Diadema. Segundo o boletim de ocorrência, ele tentou fugir de dois homens em uma moto, que anunciaram um assalto. 

No percurso, o motorista do caminhão atingiu um casal que estava em outra moto no sentido contrário. O condutor morreu no local. A passageira foi socorrida ao Hospital Municipal de Diadema pelo Samu. 

Os criminosos, que também foram atingidos, roubaram a moto de uma terceira pessoa que parou para prestar ajuda e fugiram. O veículo foi encontrado abandonado horas depois. Após o acidente, o condutor do caminhão seguiu para a empresa onde trabalha. 

Posteriormente, ele se apresentou no local do acidente. O motorista foi conduzido à delegacia, onde permaneceu detido à disposição da Justiça. Os veículos envolvidos foram apreendidos e a perícia acionada. 

O caso foi registrado como homicídio, lesão corporal, localização/apreensão de veículo, localização/apreensão e entrega de veículo, roubo e localização/apreensão de objeto no 3° DP (Distrito Policial) de Diadema.  De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) diligências prosseguem para esclarecer os fatos.


