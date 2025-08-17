DGABC
Setecidades Titulo Motoristas

Neblina prejudica visibilidade nas rodovias Anchieta e Imigrantes

Dificuldade é encontrada no trecho de planalto e na serra

Do Diário do Grande ABC
17/08/2025 | 11:15
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Ecovias Imigrantes, concessionária responsável pelo SAI - Sistema Anchieta Imigrantes, informa que os motoristas encontram na manha deste domingo (17) pontos de neblina que prejudicam a visibilidades no trecho de planalto e na serra.

O tempo está encoberto na interligação. Em relação ao congestionamento, as vias fluem, com boas condições de tráfego em todos os trechos.




