Jovens de Diadema vão treinar gratuitamente em centro de excelência no basquete 3x3

A prática do basquete 3x3 está prestes a experimentar uma revolução em Diadema. Parceria entre a Prefeitura e a FPB (Federação Paulista de Basquete) vai permitir que 150 garotos e garotas do município tenham aulas gratuitas da modalidade no Centro de Excelência e Treinamento, espaço inaugurado em março deste ano e localizado na rua Guaicurus, número 97, no bairro Conceição.

A ideia é, a princípio, atender 150 garotos e garotas por mês, de segunda a sexta-feira. Os atletas serão divididos entre as faixas etárias de Sub 16, Sub 18 e Sub 23. Para garantir a participação de todos nas aulas, uma van será disponibilizada para trazer os jovens.

O Centro de Excelência e Treinamento já se transformou em referência para os apreciadores da modalidade da região e mesmo do país, já tendo recebido, inclusive, a seleção brasileira. Com 2,3 mil m2 de área construída, conta com duas quadras oficiais, homologadas pela FIBA (Federação internacional de Basquete), tabelas laterais para treinamento, salas técnicas para análises de performance, sala para fisioterapia, recuperação muscular, massoterapia e atendimento psíquico, psiquiátrico e psicológico, vestiários masculino e feminino, sala de mídia e área administrativa.

Marcelo Foroni, diretor da MCS Marketing Esportivo, empresa que faz a gestão do espaço, explica a base fundamental da parceria com a Prefeitura. “Todo esse esforço tem objetivo de fomentar na cidade o basquete 3x3, que é uma modalidade olímpica (3x3), além de garantir acesso gratuito à pratica e aos conceitos de disciplina no ambiente esportivo, que certamente serão utilizados pelos jovens ao longo da vida.”

Os treinamentos serão ministrados por professores da FPB em parceria com educadores físicos da rede de ensino de Diadema.

Modalidade Olímpica

Basquete 3x3 é uma modalidade do basquete tradicional jogada em meia quadra, com uma cesta. Cada equipe é composta por três jogadores em quadra e um reserva. O objetivo é ser a primeira equipe a marcar 21 pontos ou ter mais pontos que o adversário ao final de 10 minutos de jogo. O jogo é caracterizado por ser mais rápido, dinâmico e com maior intensidade. Ele se tornou uma modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio em 2020.