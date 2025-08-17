DGABC
Cultura & Lazer Titulo Em agosto

Estudantes de Diadema terão atividades de dança, teatro e cinema gratuitas

Atividades ocorrem no Teatro Clara Nunes, no Centro Cultural Diadema e no Núcleo de Cultura de Diadema, no Centro

Do Diário do Grande ABC
17/08/2025 | 10:42
FOTO: Instituto Socioambiental Cenários Futuros
FOTO: Instituto Socioambiental Cenários Futuros


Graças a uma parceria entre a Secretaria de Educação e o Instituto Socioambiental Cenários Futuros, os estudantes do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino de Diadema poderão assistir a filmes, peças de teatro e ter aulas de dança gratuitamente durante o mês de agosto.

A parceria faz parte do programa de Educação Integral do município e compõe o chamado “Currículo Escolar Global”, iniciativa da prefeitura que visa promover uma educação transversal por meio de temas como empreendedorismo, educação ambiental, escola de robótica, educação para o trânsito e Programa Descobertas, que promove passeios culturais para os estudantes da rede municipal, entre outros temas.

Por meio da iniciativa, os estudantes poderão ter acesso à arte, à cultura e ao desenvolvimento de habilidades artísticas e socioemocionais. O “Dança na Comunidade”, por exemplo, vai promover aulas de dança para crianças a partir de 10 anos no Núcleo de Cultura de Diadema (Av. Sete de Setembro, 1289 – Centro). As inscrições são gratuitas e o curso inclui sapatilhas, uniformes e figurinos.

Haverá também o “Teatro para Todos”, um festival de apresentações teatrais que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto no Teatro Clara Nunes (Rua Graciosa, 300 – Centro). Além das apresentações, no dia 30/8 será realizado um workshop de corpo e movimento. A proposta é distribuir convites para os estudantes e incentivar a participação nas atividades.

Por fim, o “Cine na Praça” trará sessões de cinema gratuitas ao ar livre, realizadas no Centro Cultural Diadema (Rua Graciosa, 300 – Centro). As sessões são realizadas todas as sextas e sábados às 18h30 e não é necessário reservar, é só chegar. A programação está disponível no perfil do Cine na Praça no Instagram: @?cine.na.praca

Filmes

15/08 – Barbie

16/08 – Wish: O Poder dos Desejos

22/08 – Bastardos Inglórios

23/08 – Robô Selvagem

29/08 – Elementos

30/08 – Moana 2

Serviço

Dança na Comunidade

Núcleo de Cultura de Diadema - Av. Sete de Setembro, 1289 – Centro

Inscrições aqui.

Teatro para Todos e Cine na Praça

Teatro Clara Nunes e Centro Cultural Diadema – Rua Graciosa, 300 - Centro


