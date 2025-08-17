Raia Frank chega ao Tanque Oceânico da Sabina Escola Parque do Conhecimento

Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, recebeu um novo integrante. O mais recente morador do equipamento se chama Frank, uma raia adulta de 14 kg da espécie Ticonha, que passa a fazer parte do Tanque Oceânico.

O animal veio do Aquário de São Paulo por meio de uma permuta com um pinguim-de-magalhães. Antes disso, havia permanecido por um ano no Aquário, após ser resgatado em Ubatuba.

De acordo com a equipe da Escola Parque, Frank é um animal muito dócil, que devido ao condicionamento aprendeu a receber alimentação na mão do tratador.

Reconhece a plataforma onde é alimentado e os targets para aproximação e manejo. Gosta de sardinha, lula e manjuba e se aproxima quando nota a presença de alguém.

Adaptação – A chegada do animal à Sabina ocorreu em 14 de julho, quando iniciou a sua permanência em quarentena. Neste período, foi monitorado, passou por condicionamento de manejo e realizou exames preventivos.

Agora, Frank já habita o Tanque Oceânico e está acompanhado de outras espécies marinhas como tubarão-lixa, tartaruga e moreia, por exemplo, em 120 mil litros de água salgada.

Sala da Vida – O Tanque Oceânico está localizado na Sala da Vida e, nesta área, os visitantes também podem conferir o Pinguinário. Os mais de 20 simpáticos pinguins-de-magalhães vivem em um tanque de água salgada com capacidade para 110 mil litros e 33 metros quadrados de parte seca.

O espaço tem cenografia que simula o ambiente natural da Patagônia, local de origem dos pinguins.

Ainda na Sala da Vida os visitantes têm acesso ao aquário de recifes de corais, terrário, além de ambiente para explorar a paleontologia e dinossauros.

No piso superior, é possível encontrar experimentos interativos de física, elétrica, hidráulica, mecânica, óptica e biologia. Entre eles estão o famoso Gerador de Van De Graaf, que deixa os cabelos em pé, e a bicicleta geradora de energia – as pedaladas produzem música no rádio a partir dos movimentos.

Do lado de fora do pavilhão está o Jardim Sensorial. Ao ar livre, é voltado para crianças com idade acima dos quatro anos e para os adultos.

Há também a Praçatempo, que inclui uma fonte interativa, aborda o tempo e seus diversos marcadores de maneira lúdica e criativa. As atrações do Espaço Praçatempo são indicadas para crianças de 4 a 11 anos. A Sabina conta ainda com uma exposição permanente sobre o mundo das rochas.

Planetário – A Sabina Escola Parque abriga ainda um dos mais modernos planetários do Brasil. O Planetário Johannes Kepler, com capacidade para 230 pessoas, tem sistemas de projeção óptico e digital funcionando de forma sincronizada para reproduzir quase seis mil estrelas pontuais, com brilho, cores e cintilações semelhantes aos da natureza.

A Escola Parque dispõe ainda de Laboratório Astronômico e do Núcleo de Observação do Céu, que fica na área externa do pavilhão e que conta com telescópios adequados para observação do sol.

Serviço:

Sabina Escola Parque do Conhecimento

Endereço: Rua Juquiá, s/nº - Vila Eldízia (entrada na altura do nº 135)

Horário: Sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30 (público em geral).

Funcionamento da bilheteria das 9h30 às 16h30.

Ingressos: Grátis para alunos e professores das escolas municipais e estaduais de Santo André, crianças de 0 a 5 anos e pessoas com deficiência.

Meia-entrada: Mediante comprovação, crianças de 6 a 12 anos, estudantes, professores, servidores públicos andreenses, acompanhantes de PCD, aposentados e idosos acima de 60 anos.

Demais visitantes: R$ 20 (inteira – por visitante)

Sabina + 1 sessão do Planetário: R$ 30 - Inteira (por visitante)

Sabina + 2 sessões do Planetário: R$ 40 - Inteira (por visitante)

Estacionamento: gratuito, sujeito à disponibilidade de vagas.