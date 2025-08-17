Um carro que leva crianças e adultos à loucura pelas ruas do Grande ABC

O Relâmpago Mcqueen não está apenas nas telonas. Ele também acelera pelas ruas do Grande ABC. Marcel Baddini Storti, 43 anos, é apaixonado por carros desde a infância, e realizou um sonho: transformar seu Mitsubishi Eclipse 2008 em uma réplica idêntica do automóvel mais famoso da franquia Carros, lançada pela Disney e Pixar em 2006.

A ideia começou em 2022, quando o são-bernardense viu na internet que um norte-americano havia adesivado um Mustang para deixá-lo parecido com o personagem. Como ele já tinha seu veículo parado em casa e não queria vendê-lo, decidiu embarcar na proposta. “Eu achei o Eclipse até mais parecido com o Mcqueen do que o próprio Mustang que me inspirou” comentou.

A partir daí, Baddini buscou uma empresa que topasse fazer parceria. Em dezembro do mesmo ano, o veículo recebeu novo visual: a cor original puxava mais para vinho, então ganhou envelopamento na cor vermelha, com tonalidade mais vibrante, igual à do protagonista do longa, além dos adesivos característicos.

O processo durou cerca de 20 dias, mas, para Marcel, o grande desafio foi decidir furar a lataria para instalar a peça traseira. “Fiquei com o pé atrás, mas depois vi que valeu muito a pena, pelo impacto que o carro causou nas pessoas”, disse.

No início, o que era para ser uma simples brincadeira se tornou presença garantida em diversas festas e eventos, principalmente beneficentes. Ele já levou o carro para casa Ronald McDonald do ABC, para o Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer) no Natal em 2023 e para inúmeros encontros de fãs. Durante essas ocasiões, as crianças podem ver de perto, tirar fotos e até entrar no automóvel. “É a minha terapia. Ver as crianças sorrindo e se encantando é a melhor parte de toda experiência”, contou. E não são só os pequenos que se impressionam. Nas ruas, o carro chama atenção de motoristas, motociclistas, pedestres e até ônibus escolares, que buzinam e acenam. “Sempre tento dirigir devagar, para dar tempo de todo mundo fotografar e filmar”, explicou.

O sucesso é tão grande que cada encontro rende histórias especiais. Morador do bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo, o pequeno Gabriel Morgon Ventura, 11 anos, se aproximou com os olhos brilhando, além de ficar com as bochechas doendo de tanto sorrir para as fotos. “Eu achei muito legal, maneiro e impressionante. Se o McQueen falasse, eu diria que que ele é muito bonito”, disse.

Já Heitor Nascimento Garrett, 9 anos, residente do bairro Royal Park, também em São Bernardo, tem uma coleção incrível de bonecos da franquia, e ficou tão impactado ao ver o carro de perto que confessou: “Na hora que eu vi, nem acreditei. Fiquei me perguntando como ele fez isso? Estou impressionado e chocado. Eu quero muito ver ele participando de uma corrida contra qualquer carro no mundo”, afirmou.

A pequena Heloisa Neias do Nascimento, 8 anos, habitante do bairro Alvarenga, localizado também em São Bernardo, já assistiu ao primeiro filme mais de 20 vezes, está ansiosa para um futuro quarto filme, e também não deixou a oportunidade passar. “Foi muito divertido tirar várias fotos com ele”, finalizou ela, com o famoso bordão ‘Katchau’.

Mais do que um simples meio de transporte customizado, o ‘McQueen’ representa um antes e depois na vida de Marcel. “Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Depois desta transformação, consegui ajudar muito mais do que antes. É gratificante ver crianças que estão passando por momentos difíceis se divertirem e esquecerem os problemas, nem que seja por alguns minutos”, disse.