Azulão perde e pegará o Grêmio Prudente nas oitavas de final

Após ser derrotado por 3 a 0 pelo Taubaté na última rodada da fase de grupos da Copa Paulista, o São Caetano garantiu a 14ª campanha e vai enfrentar o Grêmio Prudente nas oitavas de final.

O time do Grande ABC terminou a fase de classificação no Grupo D com 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e cinco derrotas.

O Taubaté chegava eliminado para a décima rodada. Mesmo assim, o Azulão não conseguiu impor ritmo ao adversário.

Dois gols da partida foram feitos na primeira etapa. Victor Gottems marcou aos 32 minutos e Victor Lima, aos 38.

Perto do fim do jogo, Pedrinho marcou o terceiro, após falha do goleiro Vinícius Rafael. O Taubaté ainda teve pênalti no primeiro tempo, defendido pelo goleiro do São Caetano.

O Azulão não terá vida fácil no mata-mata, visto que o adversário está invicto na competição com quatro vitórias e quatro empates. Além disso, o Grêmio Prudente vem embalado com um triunfo na última partida, 2 a 1 contra o Linense.

Por ter uma campanha inferior ao Grêmio Prudente, o São Caetano define a classificação fora de casa. As datas e horários dos jogos ainda serão definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O jogo deste sábado (16) foi realizado no Estádio Joaquizão, em Taubaté, e contou com o público de 148 torcedores.

Vale lembrar que o campeão da Copa Paulista pode escolher se vai disputar a Série D do Brasileiro ou se garante uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Já o vice fica com a vaga remanescente.