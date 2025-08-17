Messi brilha na volta aos gramados em vitória do Inter Miami

Após duas semanas afastado por lesão muscular, Lionel Messi retornou ao Inter Miami neste sábado (16) e teve papel decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Los Angeles Galaxy, pela Major League Soccer (MLS). O argentino entrou no segundo tempo e mudou o rumo da partida, garantindo mais três pontos para a equipe da Flórida.

O jogo começou com equilíbrio, mas o Inter Miami saiu na frente ainda no primeiro tempo. Jordi Alba, aproveitando jogada pela esquerda, abriu o placar nos acréscimos. O LA Galaxy, no entanto, voltou mais agressivo após o intervalo e chegou ao empate aos 14 minutos, quando Joseph Paintsil fez jogada individual pela ponta e finalizou com precisão.

A igualdade não durou muito tempo. Aos 38 minutos, Messi recebeu na entrada da área, superou dois defensores e finalizou no canto direito do goleiro, recolocando os donos da casa em vantagem. Pouco depois, o camisa 10 voltou a brilhar: com um toque de calcanhar, deixou Luis Suárez em ótimas condições para marcar o terceiro e consolidar a vitória.

O retorno em grande estilo também reforçou os números impressionantes do argentino na temporada. Agora, Messi soma 19 gols em 19 partidas na MLS, além de liderar a artilharia da competição. Somando todas as competições com a camisa do Inter Miami em 2025, ele já chegou a 25 gols e 11 assistências em 31 jogos.

Com o triunfo, o Inter Miami alcançou 45 pontos e subiu para a quinta posição da Conferência Leste, igualando a pontuação do Columbus Crew, que tem dois jogos a mais. Já o Galaxy permanece na última colocação da Conferência Oeste, com apenas 16 pontos, e segue em situação delicada na tabela.