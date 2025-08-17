Nany People diz ‘Como Salvar um Casamento’ em São Caetano

A peça Como Salvar um Casamento, da drag queen Nany People, é o principal destaque do Teatro Municipal Santo Dumont, em São Caetano, hoje, às 19h. Há um ano em cartaz pelo País, a obra apresenta conselhos para relacionamentos amorosos de forma hilária ao explorar situações comuns de casais.

Na performance, Nany personifica diferentes personalidades, incluindo uma palestrante. Ao Diário, a artista comentou que a ideia não dialoga com o oferecimento de soluções prontas para salvar matrimônios, mas mira estrategicamente em um espelhamento afetivo com o público.

“A ideia é explorar de tudo um pouco, com leveza e sem deixar o cômico de lado. Isso é o que faz a plateia se identificar com os cenários apresentados e refletir sobre suas próprias relações”, disse.

Os ingressos para a apresentação de Nany em São Caetano podem ser adquiridos por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), com taxas adicionais, pela plataforma https://www.sympla.com.br/evento/nany-people-como-salvar-um-casamento/3041486?referrer=www.google.com.

A bilheteria na Avenida Goiás, 1.111, no Centro da cidade, também comercializa entradas antes da apresentação. A classificação indicativa é de 14 anos e o espetáculo tem duração de 90 minutos, de acordo com a plataforma.