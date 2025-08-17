Mural do artista Luiz Sacilotto passa por restauração

Uma equipe técnica começou o restauro de um dos últimos murais do artista de Santo André Luiz Sacilotto. Localizado no elevador do Sesc da cidade, na Vila Guiomar, a obra de quatro faces trabalha geometria e efeitos ópticos de profundidade e movimento, tendo sido pintada em 2003 – ano da morte, aos 78 anos, do pintor renomado pelo País.

A iniciativa nasceu durante a exposição Sacilotto BioGráfico, exibida até o fim do mês passado na instituição. O objetivo é realizar inicialmente uma limpeza na superfície dos 92 m² de pintura, depois partindo para procedimentos de consolidação, correção de fissuras e reintegração cromática das áreas danificadas, de acordo com a arquiteta-restauradora Paula Franco Albuquerque, o conservador-restaurador Diego Gonçalves de Souza e a arquiteta-restauradora Silvana Borges da Silva.

Ao Diário, a equipe afirmou que também considerou intervenções anteriores feitas na obra, como uma antiga repintura coordenada por um dos filhos do artista. “Essa camada faz parte da história da obra. Optamos por restaurá-la sem removê-la, pois a remoção traria riscos maiores”, afirmou Silvana Borges. A metodologia adotada incluiu ainda o estudo de documentos técnicos, desenhos originais e visitas técnicas prévias.

Outro desafio para concluir os reparos é o acesso dos trabalhadores ao mural. A altura de dez metros e a localização sobre a passarela do elevador destacam a importância de um reforço à segurança da equipe responsável pelo restauro. “A plataforma elevatória disponível não permite a aproximação adequada em todas as faces do mural. Então estamos trabalhando em conjunto com a instituição para resolver essa limitação”, complementa Paula Albuquerque.

De acordo com a equipe, a previsão de término é para o fim do mês e pode ser acompanhada também pelo público que visita o espaço. A proposta, nomeada como “restauro aberto”, segundo o grupo, busca fortalecer a educação patrimonial e o vínculo da comunidade com o legado de Sacilotto. “O interesse do público tem sido grande, e muitos visitantes compartilham lembranças e afeto pela obra e pelo artista”, finaliza Diego Gonçalves.

Legado

Embora sem título, registros do Sesc identificam a obra como Concreção C0152 e C0153. O mural integra um dos principais trabalhos de Sacilotto, que foi figura central e pioneira de movimentos como a arte concreta, o abstracionismo geométrico e a arte óptica.

Desde 1992, a Prefeitura mantém em homenagem ao artista a Casa do Olhar Luiz Sacilotto – rebatizada em 2003 em alusão a ele.