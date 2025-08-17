Indústria química apoia medidas anunciadas pelo governo federal

A Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química) divulgou nota de apoio ao Plano Brasil Soberano, anunciado na última semana pelo governo federal. O setor exporta cerca de US$ 2,5 bilhões por ano aos Estados Unidos em insumos.

Conforme a entidade, o Plano Brasil Soberano vai além do apoio financeiro, ao incluir ajustes tributários, prorrogação de prazos e medidas de proteção ao emprego. “Ele dialoga com demandas históricas do setor químico e de seus principais clientes – indústrias que transformam insumos químicos em produtos de maior valor agregado destinados ao mercado norte-americano, como plásticos, calçados, alimentos, vestuário, cosméticos e higiene pessoal”.

A Abiquim destacou em sua nota que, entre os 700 produtos inicialmente listados no tarifaço, cinco itens foram excluídos, o que equivale a aproximadamente US$ 1 bilhão em exportações.

A entidade aponta que outros produtos do setor podem ser excluídos da tarifação dos Estados Unidos, o que significaria cerca de mais U$S 500 bilhões em vendas. “Contudo, a ampliação dessa lista depende de avanços rápidos nas negociações diretas entre os governos brasileiro e americano”, disse a Abiquim.

A entidade ressalta ainda que, caso as tarifas sejam mantidas, será preciso buscar novos mercados para diminuir as perdas. “A dimensão inédita do pacote exige acompanhamento para avaliar se será suficiente ou se será necessária uma segunda fase”, completa a entidade.