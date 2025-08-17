Bom Prato recebe ação de combate à violência contra a mulher

A Casa da Mulher Paulista de São Bernardo, administrada pela ONG Ficar de Bem em parceria com a Prefeitura, promove duas ações preventivas nos restaurantes populares Bom Prato da cidade. As atividades acontecem na segunda-feira (18), na unidade do Centro (das 11h30 às 13h30), e na sexta-feira (22), na unidade Assunção, no mesmo horário, com palestras e bate-papo sobre violência contra a mulher, questões de gênero e canais de denúncia disponíveis.

A iniciativa faz parte do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher. “Nosso objetivo é levar informação para que mais mulheres reconheçam situações de violência e saibam onde e como buscar ajuda”, comenta a gerente de projetos da ONG Ficar de Bem, Sara Gonçalves.

O trabalho de prevenção se torna ainda mais urgente diante do cenário da região. Segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), o número de medidas protetivas concedidas a mulheres em situação de violência no Grande ABC cresceu 11% em 2024, totalizando 4.320 decisões – o equivalente a mais de 11 medidas por dia. Em 2023, foram 3.850, e em 2022, 3.256.

“Nosso trabalho não é apenas conter o impacto da violência, mas oferecer às mulheres as ferramentas para reconstruírem suas trajetórias com liberdade, segurança e independência. Precisamos atuar tanto na urgência quanto na transformação”, acrescenta Sara.

A Casa da Mulher Paulista oferece orientação jurídica, atendimento psicossocial, grupos, encaminhamentos para outros serviços atuando no acolhimento e no fortalecimento da autoestima, com o objetivo de ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade a retomarem suas vidas com proteção. A unidade funciona de portas abertas para a população, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e em caso de violência contra à mulher, é necessário ligar para o 153 (Guardiã Maria da Penha - Programa da Guarda Municipal, voltado à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica) ou 190 (Policia Militar).