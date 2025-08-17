Restaurantes e bares do Grande ABC apostam em inteligência artificial

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) aponta que 28% dos bares e restaurantes do País já utilizaram inteligência artificial para marketing, atendimento e vendas por Chat bot, formação de cardápio e outras opções. No Grande ABC, o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) estima que cerca de 3000 estabelecimentos do setor fazem uso de ferramentas tecnológicas.

“Tendo como base o número de estabelecimentos na área de alimentação, fora hotelaria de portas abertas ou somente delivery, são cerca de 6500 estabelecimentos na nossa base das sete cidades, estimamos que 3000 estabelecimentos utilizam, na sua maioria para marketing, vendas em cardápio digitais ou chatbot, ou seja venda por robozinho”, explica o Diretor do Sehal, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Pires e dono do Restaurante Canoa Quebrada e Hamburgueria CQB, César Ferreira. Esse número representa cerca de 46% da estrutura contabilizada pelo sindicato.

Segundo a Abrasel, as ferramentas permitem que a comunicação com o cliente seja mais eficaz. A pesquisa mostra que 26% dos bares e restaurantes utilizam o ChatGPT para automatizar o atendimento e 17% para formular cardápios e sugestões de pratos.

Cesar Ferreira comenta que o Canoa Quebrada e o CQB, localizados em Ribeirão Pires, possuem diversas formas de tecnologias automáticas, como por exemplo, cálculos para estoque, elaboração de cardápio e o robô que computa o pedido do cliente. “Ajuda na questão do CMV (custo de mercadorias vendidas), calcula peso e dá o diagnóstico do nosso estoque. Além disso, o sistema é integrado para o pedido disparar nas cozinhas”, explica. O secretário ainda afirma que 40% dos estabelecimentos do município possuem alguma forma de inteligência artificial.

Para o presidente do Sehal, Beto Moreira, essa forma de trabalho é uma ótima oportunidade para os comércios do Grande ABC, visto que facilita e agiliza a estratégia de gerenciamento. “A inteligência artificial vem para somar tanto para os estabelecimentos quanto para os clientes. Pode responder rapidamente dúvidas sobre o cardápio, pode auxiliar na substituição de ingredientes ou na elaboração de receitas específicas, agilizando o preparo e garantindo mais eficiência. Esse recurso melhora a experiência do consumidor e otimiza a organização e a estrutura do restaurante”, explicou.