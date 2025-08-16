São Paulo supera falha de goleiro estreante para buscar empate contra o Sport no Brasileirão

Com o foco total nas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo conseguiu buscar um empate heroico na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. Com apenas dois jogadores que atuaram na Colômbia, no meio da semana, o time tricolor chegou a estar com dois gols atrás no placar, mas buscou o empate de 2 a 2, muito pelas mexidas de Hernán Crespo, com gols de Lucas Moura e Maik, e ganha motivação para a decisão durante a semana.

O Sport frustra novamente seu torcedor, que ainda não viu uma vitória da equipe na Ilha do Retiro. Com roteiro semelhante àquele vivido contra o Santos, a equipe não resistiu ao ímpeto do São Paulo, cedeu o empate e continua amargando a lanterna da competição.

A igualdade faz o São Paulo se manter na briga por uma vaga no G-6, se mantendo na sexta posição do Brasileirão, com 29 pontos em 20 confrontos disputados até aqui.

COMO FOI O JOGO

Mesmo com o time mexido em relação aos 11 ideais, na visão de Crespo, o São Paulo iniciou a partida com o controle da bola e se colocando no campo de ataque do Sport. Mas todo o trabalho planejado foi 'pelos ares' aos cinco minutos, com o erro de Young, estreante na meta são-paulina.

O goleiro reserva, ainda sem ritmo de jogo, entregou a bola nos pés de Lucas Lima. O meia, ex-Santos, aproveitou o presente para marcar seu primeiro gol no Brasileirão e retribuiu a festa que a torcida do Sport fez nas arquibancadas da Ilha do Retiro.

À frente no placar, o Sport conseguiu se aproveitar da apatia são-paulina, com apenas dois jogadores que atuaram na última partida, na Colômbia, para desacelerar o ritmo da partida, apostando em contra-ataques. Derik Lacerda, principalmente, era o alvo dos lançamentos da defesa pernambucana para o campo de ataque.

No São Paulo, as principais jogadas surgiam das bolas paradas. Do escanteio pela esquerda, Pablo Maia criou a chance mais clara da primeira etapa, mas acertou o travessão.

No segundo tempo, roteiro semelhante. O Sport aproveitou o ritmo lento do São Paulo no início e ampliou o placar. Derik Lacerda, que foi o alvo do ataque desde o primeiro tempo, converteu o cruzamento de Matheusinho, sem chances para a defesa de Young.

Crespo até tentou modificar a postura do São Paulo no segundo tempo, promovendo as entradas de Lucas Moura, André Silva, Ferraresi e do jovem Henrique. E foi justamente a partir destas mudanças que o São Paulo encontrou uma forma de se manter vivo na partida, apesar dos problemas de criação.

Do escanteio, arma mais letal do São Paulo na partida, Henrique encontrou Lucas Moura, livre, na pequena área para diminuir a vantagem dos pernambucanos. Depois disso, com o Sport exposto, conseguiu se colocar mais no ataque, forçando três intervenções de Gabriel Ferreira em menos de três minutos.

Passado esse ímpeto tricolor após o gol, o Sport tentou repetir o plano do primeiro tempo: desacelerar a partida e queimar o relógio. Daniel Paulista promoveu a entrada de Pablo e Barletta para manter a bola no campo de ataque. Do outro lado, o São Paulo apostava nas bolas aéreas, na tentativa de igualar o marcador.

Na reta final, já nos acréscimos, chegou o empate. Depois do bate e rebate na grande área, Maik pegou de primeira, da entrada da área, para igualar o marcador. A bola chegou a bater na trave, depois de cruzamento na pequena área, antes de sobrar livre para o jovem tricolor.

O São Paulo, semelhante ao que ocorreu após o gol de Lucas, impôs domínio sobre a defesa do Sport. Forçou intervenções da zaga do Sport, mas não conseguiu a vitória na Ilha do Retiro. Ponto heroico, no entanto, que dá confiança para a decisão no MorumBis, contra o Atlético Nacional.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 X 2 SÃO PAULO

SPORT: Gabriel Ferreira; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús (Kevyson); Zé Lucas e Christian Rivera; Matheusinho (Pedro Augusto), Lucas Lima e Léo (Barletta); Derik Lacerda (Pablo). Técnico: Daniel Paulista.

SÃO PAULO: Young; Maik Viegas, Alan Franco (Ferraresi), Sabino e Patryck; Luan (Bobadilla) e Pablo Maia; Gonzalo Tapia, Rodriguinho (Lucas Moura) e Ferreirinha (Henrique); Juan Dinenno (André Silva). Técnico: Hernán Crespo.

GOLS: Lucas Lima, aos 5 minutos do primeiro tempo; Maik Lacerda, aos 5, Lucas Moura, aos 21, e Maik, aos 47 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Christian Rivera, Derik Lacerda e Kevyson (Sport); Maik (São Paulo).

CARTÃO VERMELHO: Juan Branda (auxiliar do São Paulo).

ÁRBITRO: Lucas Paulo Torezin (PR).

PÚBLICO: 26.104 pessoas.

RENDA: R$ 1.329.260,00.

LOCAL: Ilha do Retiro, no Recife (PE).