Rocam de São Bernardo prende dois indivíduos por adulteração de veículo e porte ilegal de arma

A Rocam encaminhou dois indivíduos para o 2°DP de São Bernardo, por adulteração de veículo e porte ilegal de arma. Segundo os agentes, os suspeitos tinha intenção de assaltar uma residência no bairro Rudge Ramos.

Durante o patrulhamento, os suspeitos subiram rapidamente os vidros do veículo ao avistarem a equipe. "Ao parar no semáforo presente no local vislumbramos que o chassi do vidro não condizia com o final do chassi do emplacamento. Indagado sobre a procedência disse que o veículo é de sua namorada", afirmaram.

Ainda segundo a ROCAM, dentro do carro foram encontrados um revólver calibre .22, fita durex, braçadeira de nylon, luvas e o emplacamento original do veículo.

A ocorrência foi feita na Av. Lions com o Corredor ABD, na noite desta sexta-feira (15).