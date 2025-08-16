DGABC
Esportes Titulo Copa Paulista

São Caetano enfrenta Grêmio Prudente nas oitavas de finais

Azulão perde para o Taubaté e encerra a fase de grupo com 13 pontos, na quarta colocação do grupo D da Copa Paulista

Gabriel Rosalin
16/08/2025 | 19:12
Victor Cônsoli / ECT
Victor Cônsoli / ECT


Após ser derrotado por 3 a 0 para o Taubaté na última rodada da fase de grupos da Copa Paulista, o São Caetano Futebol encerra com a 14a campanha e enfrenta o Grêmio Prudente nas oitavas de finais. O clube do Grande ABC terminou a classificação no grupo D com 13 pontos, sendo quatro vitórias, um empate e cinco derrotas.

O Taubaté chegava eliminado para a 10a rodada. Mesmo assim, o Azulão não conseguiu impor ritmo ao adversário.

Dois gols da partida foram feitos na primeira etapa. Victor Gottems marcou aos 32 minutos e Victor Lima aos 38. 

Próximo do final do jogo, Pedrinho marcou o terceiro, após falha do goleiro Vinícius Rafael. O Taubaté ainda teve um penâlti no primeiro tempo, defendido pelo guarda-redes do São Caetano.

O clube da região não terá vida fácil no mata-mata, visto que o adversário está invicto na competição com quatro vitórias e quatro empates. Além disso, o Grêmio Prudente vem embalado com um triunfo na última partida, 2 a 1 contra o Linense.

Por ter uma campanha inferior ao Grêmio Prudente, o São Caetano define a classificação fora de casa. As datas e horários dos jogos ainda serão definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O jogo desse sábado (16) foi realizado no estádio Joaquizão, em Taubaté, e contou com o público de 148 torcedores.

Vale lembrar que o campeão da Copa Paulista pode escolher se vai para a Série D ou se garante uma vaga para a Copa do Brasil e o vice fica com a vaga remanescente.


