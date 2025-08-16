Morre Perinho Albuquerque, produtor musical da Tropicália, aos 79 anos

O produtor musical Perinho Albuquerque morreu na noite de ontem, 15, aos 79 anos de idade. A informação foi confirmada por seu filho, Paulo Emílio, ao jornal Folha de S. Paulo neste sábado, 16.

Quem foi Perinho Albuquerque

Segundo informações disponíveis no Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, Péricles de Albuquerque, seu nome de batismo, nasceu em 25 de abril de 1946 em Salvador, na Bahia. fez parte do grupo Carlito e Sua Orquestra nos anos 1960, e posteriormente tocou guitarra com Raul Seixas no grupo Raulzito e Seus Panteras.

Em 1964, participou, como corista, de shows de Maria Bethânia e Caetano Veloso. Nas décadas seguintes produziu diversos discos de nomes importantes da Tropicália além dos irmãos já citados, como Gilberto Gil e Gal Costa. Também fez trabalhos como compositor, a exemplo de Clara (1968) e Guá (1975), ao lado de Caetano Veloso, e Txim-Plam (1995), com Jorge Mautner.

À Folha de S. Paulo, o filho de Perinho Albuquerque comentou: "Ele gostou, nos últimos anos, de ficar na vidinha dele. Ficava em casa, gostava do mar e não se expunha muito. Foi assim que quis viver o resto da vida". Ele deixa dois filhos, uma neta e sua mulher, Silvelane. O velório deve ocorrer neste domingo, 17, mas não foram divulgadas mais informações.