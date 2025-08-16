Taka Yamauchi visita Museu Olímpico na Suíça

Durante sua viagem à Suíça, o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), visitou, neste sábado (16), o Museu Olímpico Internacional. O local possui mais de 10 mil artigos esportivos, como medalhas, tochas, uniformes e outras peças históricas.

Além da visita, o chefe do executivo marcou em sua agenda as classificatórias do circuito World Tour 3 x 3 de basquete, campeonato oficial da FIBA (Federação Internacional de Basquetebol). O objetivo foi conversar com os organizadores, visto que Diadema possui um centro de treinamento voltado a modalidade.

"A gente sabe que é um esporte novo, mas já é modalidade olímpica. Diadema tem um Centro de Treinamento referência e por isso da nossa presença, para ter uma reunião com a FIBA. Além de fazer um circuito em Diadema, buscamos um trabalho social e novos atletas", disse Taka em sua rede social.