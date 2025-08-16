Alunos da Faculdade Municipal São Bernardo fazem primeira atividade

Os 200 primeiros alunos do Programa Faculdade Municipal São Bernardo foram recebidos na noite desta sexta-feira (15) na sede da instituição, na Rua Marechal Deodoro, 1.058, para conhecer a estrutura preparada para as aulas presenciais, professores, coordenador e detalhes dos quatro cursos gratuitos: Gestão Ambiental, Gestão Financeira, Gestão Pública e Marketing Digital, cada um com 50 universitários. Para a chamada aula de imersão, os estudantes foram divididos em dois grupos de 100, sendo o primeiro a partir das 19h e o segundo, às 20h30.

Logo na chegada os estudantes receberam uma camiseta polo na cor da faculdade (laranja) e foram encaminhados às duas salas que vão abrigar as aulas presenciais, uma das quais conta com 20 computadores. Os equipamentos poderão ser usados pelos estudantes para pesquisas acadêmicas e acesso à plataforma (Ulife) para realização de atividade, às quartas-feiras, conforme horário de funcionamento, e como polo de apoio de acordo com a necessidade dos estudantes, explicou Sécyle Leme, que divide a coordenação administrativa da unidade com Cristina Sena, que também ajudou na organização e recepção dos estudantes.

O Programa Faculdade Municipal de São Bernardo foi criado pelo prefeito afastado, Marcelo Lima (Podemos). Secretário executivo de Programas Governamentais da Prefeitura e um dos responsáveis pela implantação da faculdade, Hiroyuki Minami também participou da recepção aos alunos e depois deu as boas-vindas nas salas de aula. Emocionado, ele falou do desafio que foi colocar o Programa Faculdade Municipal São Bernardo em funcionamento em apenas três meses, o que inclui reforma e remodelação do piso térreo – o primeiro a receber alunos – do prédio, que estava abandonado. Lembrou ainda da parceria “fundamental” da Universidade São Judas Tadeu, parceira no projeto e que foi responsável por todo o processo seletivo e também pelo conteúdo programático dos quatro cursos.

“Esse é um momento histórico para São Bernardo e de muita emoção, porque vemos aqui realizado um dos grandes sonhos do nosso governo, que era um curso Superior gratuito. Uma faculdade sem alunos não é uma faculdade. E hoje a gente está com 200 alunos que vieram para a chamada aula de acolhimento, onde a Universidade São Judas já começa o processo semestral dos quatro cursos que nós temos aqui. Há três meses parecia impossível, mas eles (alunos) estão aqui, tendo a primeira aula. Por isso que é histórico e emblemático”, comentou Minami.

Assim como seu colega de primeiro escalão na Prefeitura, o secretário de Educação, Júlio César da Costa, classificou o primeiro dia de aula como histórico, por se tratar de uma faculdade gratuita – a única do Grande ABC, e talvez no País -, projeto construído em tempo recorde e “um sonho da gestão que se realizou". Além disso, porque os critérios de seleção uniram conhecimento e questão socioeconômica.

“Então, quem está hoje na Faculdade Municipal São Bernardo tem a oportunidade de ter a percepção muito clara do que significa uma educação que vai transformar a sua vida e a de outros. Então, é um momento de realização e, particularmente, não conheço nenhuma outra no Brasil, e por isso fiquei fascinado com esse sonho. Fico lisonjeado diante do que vejo, que é um município que está se preocupando com a educação”, disse professor Júlio, como é chamado.

Alunos

Moradora do Jardim Silvina, bairro na periferia de São Bernardo, Maria da Silva Bento foi aprovada em quarto lugar para ocupar uma das 50 vagas no curso de Gestão Pública e disse que está realizando um sonho que acalentava, mas que teve de abandonar os estudos para trabalhar e ajudar em casa. Retomou, concluiu o Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos (EJA) há apenas um mês e agora está na faculdade.

“Eu achei maravilhosa essa oportunidade que a Prefeitura está dando para quem não tem condições de pagar faculdade, que é cara, e era um sonho que eu tinha de ir atrás. Só que as condições (financeiras) não permitiam. Mas no dia que terminei a EJA, no outro saiu o link para fazer inscrições nesta faculdade. Aí me inscrevi, fiz o vestibular e hoje estou aqui. E assim, sem custos, né? Muito, muito bom, porque está incluindo tudo, passagem, uniforme. Então isso foi muito, muito, muito bom mesmo”, elogiou.

Ani Caroline, moradora do Bairro Batistini, disse que tirou nota máxima no vestibular e que se formou no Ensino Médio há 10 anos, mas que não realizou o sonho de ingressar no Superior porque não tinha condições para pagar, e nas públicas não tem o curso que queria, gestão financeira. Com o surgimento da faculdade gratuita criada pela Prefeitura de São Bernardo, diz, surgiu a oportunidade e agarrou.

“Essa iniciativa da Prefeitura é sensacional. Com isso a gente tem a oportunidade de concluir Ensino Superior, coisa que é difícil, ainda hoje. Mesmo com toda essa quantidade de cursos à disposição, ainda assim é difícil. Então, é uma oportunidade maravilhosa e não podia perder. Eu fiz Fatec, na área de química, mas agora vou fazer na área que sempre quis”, comentou.

Outro morador de São Bernardo – na Vila São Pedro – que está na primeira turma da faculdade gratuita de São Bernardo é Anderson Francisco de Oliveira, que vai cursar Gestão Ambiental depois de fazer 10 cursos técnicos no Senai, nas mais diversas áreas. Agora, porém, viu a oportunidade de ingressar no ensino superior. “Essa oportunidade é uma boa para ajudar as pessoas a estudar e dar uma chance de melhorar de vida. Nunca parei de estudar, mas precisava de um curso superior. Essa é uma grande oportunidade, então tem que agarrar”, disse no momento em que chegava para a aula de imersão.