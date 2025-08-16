GCM de São Bernardo recupera veículo que havia sido furtado em Santo André

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo recuperou um veículo Fiat Uno vermelho, que havia sido furtado no dia 11 de agosto, em Santo André. Na madrugada deste sábado, uma viatura da GCM fazia patrulhamento na Rua da Comunidade, bairro Montanhão, quando os guardas suspeitaram de algo irregular ao avistar o carro.

Após consultarem a placa do automóvel, os guardas constataram que havia uma queixa de furto, registrada cinco dias antes, na cidade de Santo André. O veículo foi removido e levado ao 1º DP de São Bernardo; a vítima foi contatada e seu carro devolvido.

"O olhar atento dos guardas, a ação rápida, a atuação preventiva, tudo isso colaborou para o bom desfecho desse caso e a devolução do bem que havia sido furtado ao seu proprietário", afirmou o comandante da GCM de São Bernardo, Eduardo dos Santos. "Nossa função é proteger e servir a população e situações como essa nos deixam com a sensação de dever cumprido", finalizou.