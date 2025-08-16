Erika Hilton e Metalúrgicos do Grande ABC reforçam luta contra a escala 6x1

Sindicato se reuniu com a deputada para debater a redução da jornada de trabalho sem diminuição dos salários
O Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC promoveu, nesta sexta-feira (15), um debate com a deputada federal Erika Hilton (PSOL), reunindo trabalhadores, dirigentes sindicais e convidados na sede da entidade, em São Bernardo.
O encontro teve como foco central a luta pelo fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução de salários — uma pauta histórica do movimento sindical e cada vez mais presente nos debates sobre o futuro do trabalho no Brasil.
Durante sua fala, a deputada reforçou o compromisso com a classe trabalhadora e defendeu que a redução da jornada é uma medida viável, que traz benefícios tanto aos trabalhadores quanto à economia como um todo.
A proposta dialoga com experiências já implementadas em outros países, que indicam aumento de produtividade, redução de doenças relacionadas ao trabalho e maior satisfação profissional.
Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, Moisés Selerges, a presença da deputada reforça a mobilização da categoria em torno da pauta.
“A companheira Erika Hilton é uma aliada fundamental na luta pela redução de jornada, sem redução de salários, e pelo fim da escala 6x1. Seguimos mobilizados na luta e não vamos parar até avançarmos nesta pauta da classe trabalhadora”, destacou.
O evento, realizado na sede do Sindicato, foi promovido em conjunto com a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT e a Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT/SP. A atividade integra uma agenda de debates e mobilizações que visam os direitos dos trabalhadores na organização do trabalho no país.
