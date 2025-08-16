Erika Hilton e Metalúrgicos do Grande ABC reforçam luta contra a escala 6x1

O Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC promoveu, nesta sexta-feira (15), um debate com a deputada federal Erika Hilton (PSOL), reunindo trabalhadores, dirigentes sindicais e convidados na sede da entidade, em São Bernardo.

O encontro teve como foco central a luta pelo fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução de salários — uma pauta histórica do movimento sindical e cada vez mais presente nos debates sobre o futuro do trabalho no Brasil.

Durante sua fala, a deputada reforçou o compromisso com a classe trabalhadora e defendeu que a redução da jornada é uma medida viável, que traz benefícios tanto aos trabalhadores quanto à economia como um todo.

“A redução da jornada de trabalho não trará nenhum nível de prejuízo ao país. Ela não diminuirá a produtividade, muito pelo contrário. Porque descansado, com qualidade de vida, engajado no seu trabalho, o trabalhador produz muito melhor. O trabalhador trabalha com mais vontade. O trabalhador vai mais feliz com o seu trabalho. Com a quantidade de processo que é movido por acidente no trabalho, por adoecimento doméstico, o Brasil só tem a ganhar com a redução da jornada de trabalho. E eu quero dizer que nós vamos derrubar a 6x1 neste país”, afirmou Erika.







A proposta dialoga com experiências já implementadas em outros países, que indicam aumento de produtividade, redução de doenças relacionadas ao trabalho e maior satisfação profissional.

Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, Moisés Selerges, a presença da deputada reforça a mobilização da categoria em torno da pauta.

“A companheira Erika Hilton é uma aliada fundamental na luta pela redução de jornada, sem redução de salários, e pelo fim da escala 6x1. Seguimos mobilizados na luta e não vamos parar até avançarmos nesta pauta da classe trabalhadora”, destacou.

O evento, realizado na sede do Sindicato, foi promovido em conjunto com a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT e a Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT/SP. A atividade integra uma agenda de debates e mobilizações que visam os direitos dos trabalhadores na organização do trabalho no país.