A Rodovia Imigrantes registra lentidão e interdições neste sábado

Congestionamento do km 52 ao 48 foi causado por um incêndio em veículo no sentido São Paulo; neblina bloqueou Interligação Planalto
A Rodovia Imigrantes, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI - Sistema Anchieta Imigrantes, apresenta neste sábado (16) congestionamento do km 52 ao 48 devido a um incêndio em veículo no sentido São Paulo.
A Interligação Planalto está interditada devido à neblina nos sentidos São Paulo e Litoral. Nos demais trechos sob concessão da Ecovias Imigrantes, as condições de tráfego são consideradas boas.
A neblina prejudica a visibilidade no trecho de planalto e na serra, com tempo encoberto na interligação.
