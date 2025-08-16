DGABC
DGABC

Sábado, 16 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Incêndio e neblina

A Rodovia Imigrantes registra lentidão e interdições neste sábado

Congestionamento do km 52 ao 48 foi causado por um incêndio em veículo no sentido São Paulo; neblina bloqueou Interligação Planalto

Do Diário do Grande ABC
16/08/2025 | 12:21
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Rodovia Imigrantes, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI - Sistema Anchieta Imigrantes, apresenta neste sábado (16) congestionamento do km 52 ao 48 devido a um incêndio em veículo no sentido São Paulo. 

A Interligação Planalto está interditada devido à neblina nos sentidos São Paulo e Litoral. Nos demais trechos sob concessão da Ecovias Imigrantes, as condições de tráfego são consideradas boas.

A neblina prejudica a visibilidade no trecho de planalto e na serra, com tempo encoberto na interligação.


