Semasa inicia reforma da Estação de Coleta Cata Preta

A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), iniciou a reforma de mais uma Estação de Coleta, desta vez a Cata Preta. O objetivo, de acordo com a Pasta, é seguir incentivando a destinação correta de resíduos recicláveis, melhorar o atendimento aos moradores e reforçar a segurança dos zeladores que atuam nos ecopontos andreenses.





O local receberá gradil para cercamento, laje na guarita e reorganização do layout, otimizando a disposição dos resíduos volumosos e, ainda, uma nova identidade visual.





As mudanças ocorrem com o ecoponto funcionando normalmente, mas durante a confecção da laje o equipamento permanecerá sem funcionar por 30 dias, com previsão de que feche temporariamente a partir da primeira quinzena de setembro.





No período em que a unidade não estiver atendendo, os moradores poderão utilizar as Estações de Coleta próximas: Jardim Irene e Loreto. Ainda em 2025, estão previstas melhorias nos ecopontos Erechim, Antonina, Cerquilho e Caminho do Pilar.





Na última segunda-feira (11), o Semasa reabriu o ecoponto Sacadura Cabral, que também passou por melhorias. Entre as intervenções realizadas, o destaque vai para o jardim de chuva, que absorve a água da chuva para o lençol freático, em vez de lançá-la aos equipamentos de drenagem. Além disso, o equipamento também ganhou novas baias para disposição dos resíduos volumosos.





A Estação de Coleta Cata Preta está localizada na Estrada Cata Preta, 989, na Vila João Ramalho. Todos os endereços e horários de funcionamento das 30 unidades existentes na cidade estão disponíveis no site do Semasa, no link https://bit.ly/estacoesdecoleta.