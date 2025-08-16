DGABC
DGABC

Sábado, 16 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Reciclagem

Semasa inicia reforma da Estação de Coleta Cata Preta

Santo André investe na estrutura do equipamento público para atender munícipes com mais eficiência

Do Diário do Grande ABC
16/08/2025 | 11:44
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação/PMSA
FOTO: Divulgação/PMSA Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), iniciou a reforma de mais uma Estação de Coleta, desta vez a Cata Preta. O objetivo, de acordo com a Pasta, é seguir incentivando a destinação correta de resíduos recicláveis, melhorar o atendimento aos moradores e reforçar a segurança dos zeladores que atuam nos ecopontos andreenses.


O local receberá gradil para cercamento, laje na guarita e reorganização do layout, otimizando a disposição dos resíduos volumosos e, ainda, uma nova identidade visual.


As mudanças ocorrem com o ecoponto funcionando normalmente, mas durante a confecção da laje o equipamento permanecerá sem funcionar por 30 dias, com previsão de que feche temporariamente a partir da primeira quinzena de setembro.


No período em que a unidade não estiver atendendo, os moradores poderão utilizar as Estações de Coleta próximas: Jardim Irene e Loreto. Ainda em 2025, estão previstas melhorias nos ecopontos Erechim, Antonina, Cerquilho e Caminho do Pilar.


Na última segunda-feira (11), o Semasa reabriu o ecoponto Sacadura Cabral, que também passou por melhorias. Entre as intervenções realizadas, o destaque vai para o jardim de chuva, que absorve a água da chuva para o lençol freático, em vez de lançá-la aos equipamentos de drenagem. Além disso, o equipamento também ganhou novas baias para disposição dos resíduos volumosos.


A Estação de Coleta Cata Preta está localizada na Estrada Cata Preta, 989, na Vila João Ramalho. Todos os endereços e horários de funcionamento das 30 unidades existentes na cidade estão disponíveis no site do Semasa, no link https://bit.ly/estacoesdecoleta.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.