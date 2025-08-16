DGABC
Política Titulo Aparição pública

Bolsonaro chega a hospital para exames após crises de soluços e refluxo

É a primeira vez que Bolsonaro deixa sua casa desde a decretação de prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 4 de agosto, por descumprimento de medidas cautelares

16/08/2025 | 11:25
FOTO: Carlos Moura/Agência Senado
FOTO: Carlos Moura/Agência Senado


O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã deste sábado (16), no hospital DF Star, em Brasília, para passar por exames que devem avaliar sintomas de refluxo e soluços. É a primeira vez que Bolsonaro deixa sua casa desde a decretação de prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 4 de agosto, por descumprimento de medidas cautelares.

A ida ao hospital foi autorizada por Moraes na última semana, após pedido da defesa do ex-presidente, que afirmou que a equipe médica solicitou reavaliação da situação de Bolsonaro por meio de exames de sangue, urina, endoscopia, tomografias, ecocardiograma e ultrassonografias.

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde", afirmou a defesa no ofício ao STF. Na semana passada, os médicos foram autorizados a visitar o ex-presidente.

Bolsonaro passou por uma cirurgia no intestino em abril deste ano, a sétima desde a facada que sofreu nas eleições de 2018.

Moraes também autorizou as visitas do senador Rogério Marinho (PL-RN), do deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), do vice-prefeito de São Paulo Ricardo Mello Araújo (PL) e do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).


