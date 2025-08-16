Obra da nova USF na Vila Sueli está 95% concluída

A nova USF (Unidade de Saúde da Família) da Vila Sueli segue com obras avançadas. Com 95% do andamento das intervenções concluídas, a Prefeitura de Ribeirão Pires segue executando a concretagem da laje frontal da unidade, assim como do estacionamento e acessos, além de toda a parte hidráulica e a parte de pintura interna. Não há previsão de inauguração.

O equipamento vai contar com sala de odontologia, três consultórios, além de ampla sala de espera e de vacinação, curativos e sala para agentes comunitários de saúde. O investimento total é de R$ 2,2 milhões, oriundo de repasse estadual e recursos próprios do município.

“Ainda na próxima semana, as equipes devem avançar na finalização da pintura externa”, completou o secretário de Obras, Agostinho Gomes.

De acordo com o prefeito Guto Volpi (PL), a nova unidade integra o compromisso da gestão municipal em fortalecer a atenção básica de Ribeirão Pires. “Os moradores da Vila Sueli vão receber uma unidade moderna, ampla e acessível. Estamos alcançando 60% dos equipamentos de saúde modernizados nos últimos anos. Isso é compromisso com a qualidade do atendimento”, disse o prefeito.

INVESTIMENTOS

Segundo a Prefeitura, o novo equipamento de saúde faz parte do pacote de investimentos na modernização da rede de Atenção Primária, composta por USF e UBS (Unidade Básica de Saúde).

“Entre as melhorias nos últimos quatro anos estão a nova unidade no Parque Aliança, a reforma e modernização da USF de Ouro Fino e também a ampliação do equipamento no Jardim Luzo. A Prefeitura também segue em andamento com a implantação da 11° unidade de saúde na cidade instalada no Jardim Serrano”, destacou o Paço.