DGABC
DGABC

Sábado, 16 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Fim de contrato

Fluminense encerra empréstimo do atacante Paulo Baya, que reforça o Ceará

O jogador, contratado no início da temporada junto ao Primavera-SP, atuou em 17 partidas pelo clube tricolor e marcou dois gols

16/08/2025 | 10:50
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução/Fluminense FC
FOTO: Reprodução/Fluminense FC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (15) a rescisão do empréstimo do atacante Paulo Baya. O jogador, contratado no início da temporada junto ao Primavera-SP, atuou em 17 partidas pelo clube tricolor e marcou dois gols. Pouco utilizado, Baya deixa o clube carioca e já foi confirmado como novo reforço do Ceará.

Em 2024, o atacante havia sido um dos destaques do Goiás, com 19 gols e seis assistências em 52 partidas. Foi dele, inclusive, o gol que garantiu o empate com o Ceará na última rodada da Série B e ajudou o time nordestino no acesso à elite nacional.

No Fluminense, entretanto, as oportunidades foram escassas. Ao todo, Paulo Baya somou 530 minutos em campo, média de apenas 31 por jogo, quase sempre entrando no decorrer das partidas. Mesmo sondado pelo Atlético-GO no meio do ano, o camisa 77 acabou permanecendo no elenco, mas não conseguiu se firmar.

"O Fluminense FC informa que chegou a um acordo pelo fim do vínculo de empréstimo do atacante Paulo Baya. O clube agradece ao atleta por todo empenho e deseja sucesso na sequência de sua carreira", publicou o clube em nota oficial.

Agora no Ceará, o jogador terá nova oportunidade de retomar o bom momento que viveu na temporada passada. O time cearense segue em busca de reforços para se manter competitivo na Série A.

Enquanto isso, o Fluminense ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e volta a campo neste sábado, às 16h, no Maracanã, diante do Fortaleza.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.