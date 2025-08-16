Wellington Damasceno recebe condecoração do TST em Brasília

O diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wellington Messias Damasceno recebeu a Comenda Oficial da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A solenidade ocorreu na tarde de quarta-feira (13), na sede do TST (Tribunal Superior do Trabalho), em Brasília, e reuniu autoridades, representantes do mundo do trabalho e personalidades dos meios jurídico, sindical e acadêmico.

Instituída em 1970, a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho é uma das mais altas condecorações concedidas pelo TST. Destina-se a personalidades e instituições que prestaram relevantes serviços à Justiça do Trabalho, à valorização do trabalho e à cidadania no Brasil. Pode ser outorgada a civis e militares, nacionais ou estrangeiros, em seis graus: grão-colar, grã-cruz, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro. A indicação deve partir de um ministro e ser aprovada pelo Conselho da Ordem.

Ao receber a homenagem, Wellington ressaltou a emoção e o caráter coletivo do momento. “Sinto-me muito feliz e orgulhoso. Esse reconhecimento não é apenas meu, é de todo o movimento sindical e de sua história de luta e resistência na defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.

Poucos representantes da classe trabalhadora foram homenageados nesses mais de 50 anos de história da comenda. Espero que este seja um passo importante para que os trabalhadores também ocupem esses espaços”. A indicação partiu da ministra do TST Delaíde Arantes, que reconheceu na trajetória de Wellington uma referência nacional em reindustrialização, transição justa e valorização da negociação coletiva.