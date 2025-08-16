Presidente da Câmara quer unir forças com o Executivo

O centro do poder de São Bernardo está sob novo comando. Duas mulheres chefiam a maior cidade do Grande ABC e quarta do Estado. Jessica Cormick (Avante) é a prefeita em exercício enquanto a vereadora Ana Nice (PT) assume a presidência da Câmara. A movimentação pode unir forças para retomada da estabilidade no município.

O prefeito Marcelo Lima e Danilo Lima, seu primo e presidente da Câmara, ambos do Podemos, foram afastados por um ano das funções públicas após deflagração da Operação Estafeta, que apura suposto esquema de corrupção entre agentes públicos e empresas.

Essa movimentação promoveu nesta sexta-feira (15) a dança das cadeiras no Legislativo são-bernardense e elevou a então vice-presidente ao posto mais alto da Casa. Ana Nice, por meio de manifestação pública, prega união de forças em um momento, chamado por ela, de “turbulência político-administrativa”.

“Assumo a presidência desta Casa de Leis em momento crucial e de turbulência político-administrativa com o compromisso de seguir e respeitar fielmente a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Câmara. Falarei com a prefeita Jessica Cormick, que assume a prefeitura no cenário também adverso, sabendo da necessidade de unirmos todas as forças para superarmos esse momento”, esclareceu a parlamentar.

O Diário procurou a Câmara para saber se já havia sido notificada pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) com relação ao afastamento de Danilo, mas até o fechamento desta edição não houve manifestação. O despacho do desembargador Roberto Porto foi emitido às 12h41 de ontem.

A assessoria jurídica de Ana Nice explicou que a presidente não precisa realizar nova eleição, uma vez que o cargo não está vago.